"Atlanta Mecial" und "9-1-1": Lichtblick für ProSieben-Serien

Nach dem schwachen Auftakt in der vergangenen Woche legte insbesondere "Atlanta Medical" in der zweiten Woche trotz Fußball-Konkurrenz zu, "9-1-1" hielt sich. "The Good Doctor" gab hingegen etwas ab, gewann das Serienduell aber trotzdem



01.11.2018 - 09:25 Uhr von Uwe Mantel 01.11.2018 - 09:25 Uhr

Gute Nachrichten für ProSieben: Nachdem der neue Serien-Mittwoch in der vergangenen Woche einen ziemlich ernüchternden Start hingelegt hatte, lief es in Woche 2 schon spürbar besser - und das, obwohl man immerhin Fußball-Konkurrenz im Free-TV gegen sich hatte. "9-1-1" gewann um 20:15 Uhr trotzdem gut 100.000 Zuschauer im Vergleich zur vergangenen Woche auf nun 1,2 Millionen hinzu. Der Marktanteil in der Zielgruppe stieg minimal auf 7,5 Prozent an.

Deutlich stärker fiel der Aufschwung im Anschluss noch bei "Atlanta Medical" aus: 1,01 Millionen Zuschauer sahen die dritte Episode um 21:15 Uhr, 900.000 blieben auch bei der vierten Folge direkt im Anschluss dran. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche sahen nur 800.000 bzw. 720.000 Zuschauer zu. Der Marktanteil in der Zielgruppe zog von unter 5 auf nun 7,0 Prozent um 21:15 Uhr an, die zweite Folge legte weiter auf 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zu. Auch auf diesem Quotenniveau liegen die beiden Serien noch unter dem Soll, es sieht aber längst nicht mehr so trist aus wie eine Woche zuvor.

Bei Vox musste "The Good Doctor" unterdessen ein paar Federn lassen. Mit 1,83 Millionen Zuschauern insgesamt und einem Zielgruppen-Marktanteil von 8,3 Prozent fiel die Serie um 20:15 Uhr auf ihren bislang schwächsten Wert zurück. Die zweite Folge des Abends direkt im Anschluss steigerte sich dann aber wieder spürbar auf 2,04 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Serien-Duell behielt Vox damit zunächst die Oberhand, erst um 22:15 Uhr musste man dann ProSieben vorbei ziehen lassen.

"Take Two" blieb mit 6,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in etwa auf dem Vorwochenwert und verharrte damit unter dem Senderschnitt. 970.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Vox zeigte diesmal zwei Folgen am Stück, was allerdings den Quoten nicht half. Der Marktanteil ging nach 23 Uhr stattdessen in der klassischen Zielgruppe noch auf 5,4 Prozent zurück. 740.000 Zuschauer waren zu später Stunde noch dran.

