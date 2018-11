Sat.1-Soap "Alles oder nichts" fällt auf neuen Tiefstwert

© Sat.1

Die in der vergangenen Woche gestartete Sat.1-Soap "Alles oder nichts" hat offensichtlich einen sehr holprigen Weg vor sich: Am Mittwoch lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei nur noch 2,3 Prozent.



01.11.2018 - 10:00 Uhr von Uwe Mantel 01.11.2018 - 10:00 Uhr

Dass die Etablierung einer neuen täglichen Serie angesichts des schwachen Umfelds kein leichtes Unterfangen werden würde, wird den Sat.1-Verantwortlichen von vornherein klar gewesen sein. Aktuell wird das Durchhaltevermögen aber auf eine tatsächlich sehr harte Probe gestellt. Am Mittwoch wurde der bisherige Tiefstwert jedenfalls nochmal erheblich unterboten. So reichte es um 18:30 Uhr nur noch für einen Marktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - fast zwei Prozentpunkte weniger als der bislang schwächste Wert. Insgesamt hatten nur noch 630.000 Zuschauer eingeschaltet.

Schon das Magazin "Endlich Feierabend" hatte zuvor einen seiner schwächsten Abend erwischt und war nicht über 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus gekommen, "Genial daneben" konnte ab 19 Uhr mit 4,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe dann auch nur noch wenig retten. Zum Teil lässt sich das wohl auch durch die ungewöhnliche Konkurrenz erklären: Bei Sky liefen DFB-Pokalspiele mit rund einer Million Zuschauern. Dazu kam noch der Feiertag in einigen Bundesländern und der bevorstehende Feiertag in anderen. Sat.1 war auch nicht der einzige Sender, der zu leiden hatte - auch die RTL II-Soaps "Köln 50667" (5,5 Prozent) und "Berlin - Tag & Nacht" (6,9 Prozent) taten sich schwerer als gewohnt.

In der Primetime kam dann auch noch Fußball-Konkurrenz im Free-TV hinzu, was auch "The Taste" zu schaffen machte. Das Koch-Casting musste sich in dieser Woche mit 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben, ebenfalls ein Staffel-Tiefstwert. 1,25 Millionen Zuschauer hatten hier insgesamt eingeschaltet. kabel eins sortierte sich damit in der Primetime hinter kabel eins ein, wo "Shrek - Der tollkühne Held" mit 7,8 Prozent Marktanteil überzeugte. Das Halloween-Special "Er-Shrek dich nicht" konnte den Marktanteil dann auch nach 22 Uhr noch bei 7,7 Prozent halten.

