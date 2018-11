"The Voice" legt zu und drückt "Cobra 11" auf Allzeit-Tief

© ProSieben/Sat.1/Andre Kowalski

Während "The Voice of Germany" am Donnerstag neue Staffel-Bestwerte bei ProSieben verzeichnete und auch "Late Night Berlin" zum Erfolg verhalf, fiel der Marktanteil des RTL-Dauerbrenners "Alarm für Cobra 11" so niedrig aus wie noch nie.



02.11.2018 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 02.11.2018 - 08:55 Uhr

"The Voice of Germany" hat am Donnerstag bei ProSieben viele Zuschauer hinzugewinnen können. 3,70 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die Musikshow - das waren fast eine halbe Million mehr als vor einer Woche und reichte schon beim Gesamtpublikum für einen überzeugenden Marktanteil von 12,2 Prozent. Zugleich markierte "The Voice" damit einen neuen Staffel-Bestwert. Gleiches gelang der Sendung in der Zielgruppe, wo es mit 2,08 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern sowie 21,6 Prozent Marktanteil so gut lief wie noch nie in diesem Jahr.

Im Zuge dessen gelang auch "Late Night Berlin" ein neuer Bestwert: Nachdem die Show am Montag mit nur 8,2 Prozent Marktanteil enttäuschte, reichte es nun nach "The Voice of Germany" zu überzeugenden 13,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt blieben 1,30 Millionen Zuschauer dran. Das erfolgreiche Abendprogramm verhalf ProSieben dann auch zur ungefährdeten Tagesmarktführerschaft an Allerheiligen: Mit sehr guten 12,9 Prozent Marktanteil hatte der Sender in der Zielgruppe mehr als drei Prozentpunkte Vorsprung auf RTL, das nicht nur tagsüber über weite Strecken hinweg mit Problemen kämpfte.

Sorgten machte auch die Primetime, wo "Alarm für Cobra 11" unter der "Voice"-Stärke litt und auf ein neues Allzeit-Tief sackte. Gerade mal 10,5 Prozent betrug der Marktanteil der neuen Folge um 20:15 Uhr, die Gesamt-Reichweite bewegte sich mit 2,45 Millionen Zuschauern aber sogar leicht über dem Niveau der vergangenen Wochen. Mit zwei Wiederholungen konnte RTL danach gar nichts mehr reißen und bewegte sich mit Marktanteilen von 7,9 und 8,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen im tiefroten Bereich.

Keine guten Nachrichten kommen zudem von der Serien-Front in Sat.1, wo der Dauerbrenner "Criminal Minds" diesmal mit 1,69 Millionen Zuschauern sowie 8,0 Prozent Marktanteil unspektakulär lief. "Drei "Instinct"-Folgen bewegten sich danach zwischen 6,5 und 7,6 Prozent. Für die neue Soap "Alles oder nichts" sah es indes am Vorabend nach dem Rückschlag vom Mittwoch auch am Tag danach wieder mies aus: Gerade mal 3,8 Prozent Marktanteil verbuchte die Serie. Immerhin: "Genial daneben - Das Quiz" erreichte danach mit 1,62 Millionen Zuschauern ein neues Allzeit-Hoch und auch der Marktanteil war mit 7,3 Prozent einer der höchsten der letzten Wochen.

