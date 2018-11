"Team Alpin" siegt, "Babylon Berlin" stoppt Abwärtstrend

© ZDF/Andreas Fischer

Die ZDF-Serie "Team Alpin" hat einen guten Einstand hingelegt und auch "Babylon Berlin" in die Schranken verwiesen. Das Mammut-Projekt konnte den Abwärtstrend jedoch stoppen. Am Vorabend schlug sich der neue "IaF"-Ableger ordentlich.



02.11.2018 - 09:15 Uhr von Alexander Krei 02.11.2018 - 09:15 Uhr

An die guten Reichweiten mit mehr als fünf Millionen Zuschauern, die "Lena Lorenz" zuletzt verbuchte, kam das "Team Alpin" zum Auftakt zwar nicht heran, doch die Marktführerschaft war der neuen ZDF-Serie am Donnerstagabend zumindest sicher. 4,30 Millionen Zuschauer entschieden sich für die erste Folge und bescherten dem ZDF einen guten Marktanteil von 13,3 Prozent. Das reichte, um "Babylon Berlin" die Schranken zu weisen. Eine Woche vor dem Staffel-Finale gelang es der ARD-Serie allerdings, den Abwärtstrend der vergangenen Wochen zu stoppen.

3,77 Millionen Zuschauer waren um 20:15 Uhr dabei, die zweite Folge des Abends verbuchte danach 3,78 Millionen Zuschauer. Beim Gesamtpublikum reichte das für 11,7 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte "Babylon Berlin" diesmal Werte von 8,0 und 7,7 Prozent - und lag damit deutlich vor dem "Team Alpin", das hier mit 4,6 Prozent einen schwachen Einstand hinlegte. In der Mediathek zählte "Babylon Berlin" bis zum 31. Oktober nach Angaben der ARD übrigens 9,15 Millionen Abrufe.

Zuschauer-Trend: Babylon Berlin



Doch nicht nur das ZDF brachte am Donnerstag eine neue Serie an den Start: Im Ersten war am Vorabend die erste Folge von "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" zu sehen. Mit 2,52 Millionen Zuschauern sowie 9,5 Prozent Marktanteil war der Ableger der erfolgreichen Primetime-Serie zwar kein Überflieger, aber zumindest auf ähnlicher Flughöhe unterwegs wie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Beim jungen Publikum lief es mit 6,3 Prozent ebenfalls ordentlich.

"Wer weiß denn sowas?" hatte es zuvor aber sogar noch auf starke 10,6 Prozent gebracht und zudem mit 3,54 Millionen Zuschauern ein neues Staffel-Hoch eingefahren. 16,6 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum. An der ZDF-Serie "SOKO Stuttgart" kam die ARD-Rateshow mit Kai Pflaume jedoch nicht vorbei: Diese zählte sogar 4,05 Millionen Zuschauer und kam damit auf einen stolzen Marktanteil von 18,3 Prozent.

