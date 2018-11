Super RTL dreht mächtig auf, One so stark wie noch nie

© Super RTL

Während ZDFneo unter den kleinen Sender weiter einsam seine Kreise an der Spitze dreht, nimmt One allmählich die Ein-Prozent-Hürde ins Visier. Im Kinder-Bereich dreht Super RTL mächtig auf - und erzielt den stärksten Marktanteil seit über fünf Jahren.



Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 3,3 Prozent war ZDFneo im Oktober beim Gesamtpublikum nicht nur der Größte unter den Kleinen - sondern lag einmal mehr sogar vor RTL II. Doch nicht nur dieses Beiboot der Mainzer schlug sich erfolgreich: Auch ZDFinfo erwies sich mit 1,6 Prozent Marktanteil erneut als wichtiger Anker. Der Rekordwert vom August konnte nun also noch einmal wiederholt werden. Gleichzeitig bewegte sich ZDFinfo auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,5 Prozent Marktanteil auf Rekord-Niveau. ZDFneo lag hier bei 1,8 Prozent und damit auf Augenhöhe mit den privaten Männersendern Nitro und ProSieben Maxx, die sich ganz nebenbei auch im Oktober wieder gegen DMAX durchsetzen konnten.

Doch nicht nur beim ZDF kann man sich freuen, auch der ARD-Spartensender One findet allmählich seine Zuschauer. Inzwischen nimmt One jedenfalls Kurs auf die Ein-Prozent-Marke: Mit 0,9 Prozent Marktanteil war der Sender im Oktober beim Gesamtpublikum so erfolgreich wie noch nie. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg der Wert damit um 0,3 Prozentpunkte. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden wie zuletzt 0,6 Prozent erzielt. Einen Rekord verbuchte zudem der Best-Ager-Sender RTLplus, der in der klassischen Zielgruppe auf 1,3 Prozent Marktanteil kam und den Abstand zu Sat.1 Gold auf 0,3 Prozentpunkte verringerte. Tele 5 konnte den starken September-Wert indes nicht halten und fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 0,9 Prozent Marktanteil zurück. Auch für TLC ging es um vergleichsweise kräftige 0,2 Prozentpunkte nach unten.

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Angaben beziehen sich auf die Zeit von 3 bis 3 Uhr. Quelle: DWDL.de-Recherche

Die Sportsender haben unterdessen derzeit zu kämpfen. Besonders Eurosport tut sich schwer, sein Publikum zu finden: Bevor die Wintersport-Saison Fahrt aufnimmt, kam der Sender im Oktober auf gerade mal 0,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und auch Sport1 lag mit 0,6 Prozent unter den Zahlen des Vorjahres - hier macht sich nicht zuletzt der Verlust der Europa League an Nitro bemerkbar. Sky Sport News HD jubelt dagegen über neue Rekorde: Im Schnitt zählte der Sender im Oktober 1,06 Millionen Zuschauer am Tag, was einem Plus von 31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In Marktanteilen bedeutete das jeweils 0,2 Prozent bei allen und bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern.

Super RTL dominiert den Kindermarkt

Blickt man auf die Gewinner des Monats, dann kommt man an Super RTL nicht vorbei. Der Sender kam im Oktober auf einen Marktanteil von 2,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - besser lief es in diesem Jahr noch nie. In seiner Kernzielgruppe, also bei den 3- bis 13-Jährigen, erwischte der Sender sogar den stärksten Monat seit über fünf Jahren - obwohl es damals die Konkurrenz durch den Disney Channel noch gar nicht gab. Zusammen mit Toggo Plus kam Super RTL auf beachtliche 24,4 Prozent. Der bisherige Jahresbestwert wurde damit noch einmal um über einen Prozentpunkt überboten. Zu überzeugen wussten unter anderem die neuen Folgen des "Super Toy Club" mit bis zu 28,2 Prozent Marktanteil. Im Gegenzug fiel der Kika auf 17,7 Prozent zurück, lag aber zumindest auf Vorjahresniveau. Der Disney Channel kam auf 10,7 Prozent Marktanteil und steigerte sich gegenüber Oktober 2017 um eineinhalb Prozentpunkte.

BR legt dank Wahlen zu, HR profitiert nicht

Die Dritten Programme kamen im Oktober zusammengerechnet auf einen bundesweiten Marktanteil von 12,8 Prozent und konnten sich damit gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozentpunkte steigern. Während der MDR in seinem Sendegebiet mit 8,9 Prozent einmal mehr an der Spitze lag, sicherte sich das BR Fernsehen mit 7,7 Prozent den zweiten Rang. Das war der beste Wert seit über einem halben Jahr und dürfte auch der Berichterstattung zur Landtagswahl zu verdanken sein. Davon profitierte das HR Fernsehen dagegen nicht: Mit 5,7 Prozent lief es für den Sender so wie schon im Monat zuvor. Der HR war damit zugleich Schlusslicht unter den Dritten, alle anderen schafften jeweils mehr als sechs Prozent.

DFB-Pokal überholt die Champions League

Die von Sky Media vermarkteten Sender haben im Oktober gemeinsam einen Marktanteil von 4,3 Prozent erzielt. Die meisten Zuschauer lockte einmal mehr die Bundesliga vor den Fernseher: Gleich zwei Konferenz erzielten Marktanteile von 17,6 Prozent in der Zielgruppe. Bis zu 1,51 Millionen Zuschauer zählte Sky am Samstagnachmittag. Dahinter hat der DFB-Pokal der Champions League etwas überraschend den Rang abgelaufen: Verlängerung und Elfmeterschießen der zweiten Runde kamen am Mittwoch auf bis zu 1,20 Millionen Zuschauer. Die stärkste Champions-League-Konferenz musste sich dagegen mit 1,06 Millionen Zuschauern begnügen. Im Fiction-Bereich hatte FOX die Nase vorn: "The Walking Dead" erreichte dort bis zu 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

