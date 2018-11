Böhmermann nutzt starke Vorlage der "heute-show"

© ZDF/Joseph Strauch

Schon seit Monaten stichelt Jan Böhmermann gegen "Aspekte", um an den begehrten Sendeplatz nach der "heute-show" zu kommen. Mit starken Quoten beim jungen Publikum für "Lass dich überwachen" hat er nun zumindest ein weiteres Argument.



03.11.2018 - 14:13 Uhr von Uwe Mantel 03.11.2018 - 14:13 Uhr

Kaum eine Ausgabe des "Neo Magazin Royale" kommt noch ohne einen Seitenhieb auf "Aspekte" daher - und dahinter steckt mehr als einfach ein Running Gag. Zu gern würden die Macher rund um Jan Böhmermann den begehrten Sendeplatz nach der "heute-show" am Freitagabend übernehmen - doch genau dann, wenn das ZDF so viele junge Zuschauer vor dem Fernseher versammelt hat wie zu zu kaum einer anderen Zeit, nimmt man sich in Mainz Zeit für das Kulturmagazin "Aspekte" und sorgt für einen regelrechten Reichweitenabsturz. Das "Neo Magazin Royale", das ohnehin nur in Wiederholungen im Hauptprogramm läuft, muss sich noch hinter "heute+" anstellen und darf erst nach Mitternacht ran.

Zumindest im Normalfall. An diesem Freitag war aber kein solcher Normalfall, stattdessen gab es eine XXL-Ausgabe der aus der "Neo Magazin Royale"-Rubrik "Prism is a dancer" entstandenen Auskopplung "Lass dich überwachen", die diesmal auch nicht zuvor bei ZDFneo zu sehen war. Und Böhmerman und sein Team wussten die Chance zu nutzen: Bis kurz vor 1 Uhr nachts hielt die Sendung den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei sehr guten 11,2 Prozent, das ist genau das doppelte des ZDF-Senderschnitts aus dem Oktober. Damit gelang es zwar nicht ganz, das Quotenniveau der "heute-show" beim jungen Publikum zu halten, allzu weit landete man aber nicht hinter den 13,8 Prozent, die die Nachrichtensatire erzielte.

Beim Gesamtpublikum tat sich "Lass dich überwachen" erwartungsgemäß schwerer, erzielte aber trotzdem mit 1,41 Millionen Zuschauern einen Marktanteil im zweistelligen Bereich. 10,1 Prozent sind ein solider Wert und ebenfalls deutlich mehr als sonst mit "Aspekte" zu holen sind. Die "heute-show" hatte ab 22:30 Uhr allerdings sogar 4,51 Millionen Zuschauer - und schwang sich damit sogar zur meistgesehenen Sendung des gesamten Tages auf. Sehr gute 19,7 Prozent betrug der Marktanteil.

Die "heute-show" zählte damit 300.000 Zuschauer mehr als "Ein Fall für Zwei" um 20:15 Uhr und auch 200.000 mehr als die "SOKO Leipzig" im Anschluss. Mit Marktanteilen von 14,6 Prozent bzw. 15,3 Prozent beim Gesamtpublikum war das ZDF aber auch zu dieser Zeit schon Marktführer beim Gesamtpublikum. Das Erste landete mit genau vier Millionen Zuschauern für "Weingut Wader - Die Erbschaft" aber immerhin nicht allzu weit dahinter. Mit 13,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum wird man bei der ARD ebenfalls zufrieden sein.

