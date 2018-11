"Big Blöff" startet schwach, Martina Hill stürzt ab

© Sat.1

Ohne Luke Mockridge hatte Sat.1 in dieser Woche am "Fun-Freitag" erheblich weniger zu lachen. "Big Blöff" legte einen mauen Einstand hin - und die "Martina Hill Show" brach ohne starken Vorlauf um über die Hälfte ein. Einen Lichtblick gab's am Vorabend



03.11.2018 - 14:30 Uhr von Uwe Mantel 03.11.2018 - 14:30 Uhr

Nachdem der "Fun-Freitag" mit "Luke! Die 2000er und ich" in der vergangenen Woche einen kurzzeitigen Höhenflug erlebt hatte, brach in dieser Woche aus Quotensicht wieder die Tristesse aus. Das neue Format "Big Blöff" war zum Start in den Abend zwar kein Totalausfall, blieb mit 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber gleichwohl klar unter dem Soll. 1,3 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 4,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Von dieser Schwäche ließ sich im Anschluss auch "Genial daneben" anstecken, das sich nach der einwöchigen Pause mit ebenso mageren 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurückmeldete. 1,33 Millionen Zuschauer wurden insgesamt für die Panel-Show gezählt. Besonders groß dürfte die Ernüchterung aber dann beim Blick auf die Quoten der "Martina Hill Show" sein.

Mit dem Luke-Vorlauf startete der "Knallerfrauen"-Nachfolger in der vergangenen Woche mit 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe noch fulminant, Folge 2 brach nun hingegen massiv auf nur noch 6,2 Prozent ein. Die absolute Reichweite hat sich in der Zielgruppe mehr als halbiert. Insgesamt sahen diesmal noch 760.000 Zuschauer zu, 1,45 Millionen waren es eine Woche zuvor, obwohl die Sendung da sogar eine halbe Stunde später begann. "Richtig witzig" ließ dann den Marktanteil ab 23:12 Uhr immerhin nochmal auf 8,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ansteigen und landete damit zumindest im Sat.1-Senderschnitt.

Von dem ist der Sender mit seinem Vorabendprogramm weiterhin ein ganzes Stück entfernt - doch die Woche endete hier mit einem Hoffnungsschimmer. Nachdem schon das Magazin "Endlich Feierabend" mit 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen seiner stärkeren Tage erwischt hatte, steigerte sich die Daily Soap zum Ausklang der zweiten Woche mit 6,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf ihren bisherigen Bestwert. 730.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Genial daneben - Das Quiz" kam im Anschluss ebenfalls auf 6,6 Prozent Marktanteil.

