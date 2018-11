"Jenke über Leben" empfiehlt sich für weitere Einsätze

© MG RTL D

Mit "Ninja Warrior Germany" sicherte sich RTL einmal mehr den Freitagabend-Sieg trotz starker Film-Konkurrenz durch ProSieben. Im Anschluss an Physical Gameshow feierte zudem "Jenke über Leben" einen gelungenen Enstand.



03.11.2018 - 14:47 Uhr von Uwe Mantel 03.11.2018 - 14:47 Uhr

Auch in der mittlerweile dritten Staffel sorgt "Ninja Warrior Germany" bei RTL für verlässlich gute Quoten. Das Marktanteils-Niveau schwankt nun seit Beginn der Staffel im September um die 16-Prozent-Marke, da bildete auch dieser Freitag keine Ausnahme. Diesmal waren es sogar genau 16,0 Prozent, die bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt wurden. Das reichte für den Primetime-Sieg in der Zielgruppe, nur "GZSZ" hatte am Vorabend noch ein paar jüngere Zuschauer mehr. Insgesamt hatten diesmal 2,41 Millionen Zuschauer eingeschaltet.

Stärkster RTL-Konkurrent in der Primetime war ProSieben, wo "Jack Reacher" mit 14,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ebenfalls zu überzeugen wusste. Die Gesamt-Zuschauerzahl lag mit 2,57 Millionen sogar höher als bei "Ninja Warrior Germany", das 2,41 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten.

Während man die guten Quoten von "Ninja Warrior Germany" bei RTL schon gewohnt ist, dürfte man in Köln vor allem auf die Werte der nachfolgenden Sendung gespannt gewesen sein. Für die Pilotfolge der Doku "Jenke über Leben", in der Jenke von Wilmsdorff mit einem Prominenten - diesmal Tim Mälzer - innerhalb von zwei Tagen unter extremen Bedingungen einen magischen Ort am Ende der Welt erreichen und zugleich tiefgehende Gespräche entstehen will, hatte sich der Sender den ungewöhnlichen Sendeplatz am späten Freitagabend ausgesucht - und wurde belohnt.

Mit 13,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Jenke über Leben" auf Anhieb das gleiche Quotenniveau wie zuletzt die aufwendig Produktion "Showdown - Die Wüstenchallenge" auf diesem Sendeplatz. Insgesamt hatten 1,37 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 7,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach.

Teilen