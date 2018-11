"Alle gegen Einen": Deutlicher Rückschlag zum Abschied

© ProSieben / Willi Weber

Nachdem sich "Alle gegen Einen" nach einem ernüchternden Start zwischenzeitlich deutlich steigern konnte, fiel die ProSieben-Show zum Ende der vierteiligen ersten Staffel wieder fast auf das schwache Anfangsniveau zurück.



11.11.2018 - 09:53 Uhr von Uwe Mantel 11.11.2018 - 09:53 Uhr

8,6 Prozent in der ersten, 9,2 Prozent in der zweiten und dann sogar 11,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in der dritten Woche: Bei der ProSieben-Show "Alle gegen Einen" entwickelte sich zuletzt alles in die richtige Richtung, auch inhaltlich hat man einige der Schwächen aus der ersten Show abgestellt. Doch nun folgte trotzdem ein Wermutstropfen zum Abschied: Die vierte Folge konnte den Quoten-Aufwärtstrend nicht bestätigen und fiel mit einem Marktanteil von 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fast aufs Anfangsniveau zurück.

Die anfängliche Überschneidung mit dem Spiel BVB - Bayern dürfte zwar nicht hilfreich gewesen sein, angesichts der Dauer der Show bis 23:30 Uhr reicht das aber freilich auch kaum als Erklärung aus. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,13 Millionen Zuschauern sogar noch um 130.000 niedriger als bei der Auftaktshow. In der Zielgruppe sortierte sich ProSieben in der Primetime damit diesmal nur auf Rang 4 ein. Nicht nur "Das Supertalent" lag einmal mehr weit in Front, auch der Film "Der König der Löwen" in Sat.1 und der ZDF-Krimi "Stralsund - Waffenbrüder" waren mit jeweils 10,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erfolgreicher als die ProSieben-Show diesmal.

Marktanteils-Trend: Alle gegen Einen



Nach "Alle gegen Einen" wiederholte ProSieben dann nochmal das Lena-Duell von "Schlag den Star" und erzielte damit die Nacht hindurch gute 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein echtes Quotenhighlight ist zudem die Tim-Allen-Sitcom "Last Man Standing" am Morgen: Ab 9:13 Uhr erzielten die drei Episoden hervorragende Marktanteile zwischen 17,0 und 18,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Weil auch "Die Simpsons", "Baby Daddy" und "Family Guy" tagsüber über Stunden noch für zweistellige Marktanteile sorgten und um 17 Uhr "taff Weekend" mit 12,2 Prozent überzeugte, kann ProSieben trotz des Rückschlags in der Primetime auf einen insgesamt sehr ordentlichen Samstag mit einem Tagesmarktanteil von 9,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zurückblicken.

Teilen