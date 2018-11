Tagessieg: "Big Bang" dreht zum Staffelfinale mächtig auf

© Warner Bros. Television

Mit den beiden Staffelfinals von "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" hat ProSieben starke Quoten eingefahren, die Nerds landeten sogar vor "Bauer sucht Frau". Am späten Abend konnte "Late Night Berlin" das gute Niveau der letzten Folgen bestätigen.



13.11.2018 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 13.11.2018 - 09:23 Uhr

In den zurückliegenden Wochen hat ProSieben am Montagabend zwar stets gepunktet, den Tagessieg beim jungen Publikum schnappte sich aber meist RTL mit "Bauer sucht Frau". In dieser Woche sah das anders aus: Weil ProSieben das Staffelfinale von "The Big Bang Theory" zeigte, landete die US-Sitcom ganz vorn in den Quotencharts. 1,92 Millionen junge Zuschauer schalteten ein, kein anderer Sender war erfolgreicher. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei starken 19,0 Prozent. Das war der beste Wert seit März dieses Jahres. Insgesamt wollten 2,69 Millionen Menschen sehen, wie die vorletzte Staffel der Serie endet.

Auch für "Young Sheldon" lief es im Anschluss so gut wie schon seit einigen Wochen nicht mehr. Insgesamt 2,02 Millionen Menschen sahen sich das Finale von Staffel eins an, 1,56 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag bei 15,0 Prozent. Besser lief es zuletzt Anfang September. "The Middle" und die "Big Bang"-Wiederholungen hielten die Marktanteile im Anschluss im zweistelligen Bereich, das gelang schließlich auch "Late Night Berlin" ab 23:10 Uhr, das die guten Quoten der vergangenen Wochen bestätigen konnte. 600.000 Zuschauer waren insgesamt mit dabei, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 10,7 Prozent.

RTL hatte mit "Bauer sucht Frau" beim jungen Publikum zwar das Nachsehen, kann aber trotzdem zufrieden sein. 1,75 Millionen junge Zuschauer entsprachen 17,8 Prozent Marktanteil, insgesamt spielte das Format mit 5,07 Millionen Zuschauern ohnehin in einer anderen Liga als die ProSieben-Sitcoms. "Extra" holte im Anschluss ebenfalls sehr gute 17,7 Prozent Marktanteil.

ProSieben erreichte am Montag dank der starken Primetime und einer konstant gut laufenden Daytime sehr gute 12,7 Prozent Tagesmarktanteil, RTL konnte man damit aber nicht gefährden. Die Kölner kamen sogar auf 14,1 Prozent und sicherten sich damit die Spitzenposition.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum sicherte sich das ZDF mit großem Abstand zu RTL. "Nachtschicht - Es lebe der Tod" brachte 6,18 Millionen Menschen zum Einschalten, 19,5 Prozent Marktanteil waren die Folge. Und auch beim jungen Publikum lief es mit 8,2 Prozent vergleichsweise gut. Im Ersten kam die Doku "Ausgetrickst bei Miete, Einkommen und Rente" nur auf 2,72 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent. "Hart aber fair" hielt die Reichweite im Anschluss konstant und steigerte sich damit auf 9,1 Prozent.

