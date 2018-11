"Steel Buddies" treiben DMAX zu Reichweiten-Rekord

© DMAX/Tilman Schenk

Sowohl DMAX als auch Nitro haben am Dienstag sehr gute Quoten eingefahren und lagen auf Tagessicht deutlich über den Normalwerten. Während Nitro auf Spielfilme setzte, sorgten die "Steel Buddies" bei DMAX für die höchste jemals gemessene Reichweite des Senders.



14.11.2018 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier

Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 2,4 und 2,3 Prozent haben DMAX und Nitro den Dienstag beendet - normalerweise erzielen beide Sender 2,0 oder noch etwas weniger. Es lief also ziemlich gut, kein anderer Sender aus der hinteren Reihe kam auf bessere Werte. Vor allem in der Primetime konnten die Sender punkten: Bei DMAX erreichte "Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte" (Foto oben) 820.000 Zuschauer. Das war die höchste Reichweite, die DMAX jemals mit einer Sendung eingefahren hat, ein neuer Sender-Rekord also. Schon beim Gesamtpublikum wurden damit sehr gute 2,7 Prozent erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 4,5 Prozent sogar noch deutlich besser. Hier lag DMAX sogar auf Augenhöhe mit kabel eins.

Und auch "112: Feuerwehr im Einsatz" kam im Anschluss auf tolle 3,1 Prozent Marktanteil, 460.000 Menschen sahen sich das Format an. Am späten Abend fiel DMAX dann auf Werte von weniger als 2,0 Prozent. Am Vorabend lag man dafür aber über dieser Marke: "Fang des Lebens" erreichte mit zwei Ausgaben 2,3 und 2,5 Prozent, "A2 - Abenteuer Autobahn" holte 2,0 Prozent.

Nitro setzte zur besten Sendezeit auf den Film "Hellboy" und erreichte damit exakt eine halbe Million Menschen, damit war der Film in der Zielgruppe für 2,7 Prozent gut. Noch besser sah es am späten Abend aus, als man "Resident Evil" zeigte, hier wurden sogar 3,7 Prozent gemessen. 290.000 Zuschauer hatte der Film ab 22:30 Uhr.

