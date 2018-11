Neue Bestwerte für "Superhändler" und "Hol dir die Kohle"

© MG RTL D / Andreas Friese

Nach einem mühsamen Start mausern sich "Die Superhändler" langsam zum Erfolgsmodell am RTL-Nachmittag. Am Mittwoch gab es neue Bestwerte. Im Anschluss lag auch "Hol dir die Kohle" erstmals über dem Senderschnitt.



Es ist ein steiniger Weg, den RTL derzeit am Nachmittag geht: Die Abkehr von den jahrelang prägenden Scripted-Reality-Formaten vertreibt erstmal die noch verbliebenen alten Zuschauer, neue Genres brauchen wiederum Zeit, um neues Publikum anzusprechen. Da kommt ein Tag wie der vergangene Mittwoch als Mutmacher gerade recht: Die Trödelshow "Die Superhändler - 4 Räume, 1 Deal" steigerte sich um 14 Uhr nämlich auf einen neuen Bestwert: 14,3 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - angesichts von bislang 11,7 Prozent in diesem Monat ist das ein großer Erfolg. 740.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Ohnehin hatten "Die Superhändler" nach einer kleinen Delle in der zweiten Oktoberhälfte zuletzt den Wachstumspfad wieder entdeckt. Mit im Schnitt 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war die vergangene Woche die bislang stärkste in der Geschichte des Formats, in dieser Woche stehen die Chancen nun gut auf einen weiteren Bestwert.

Für das Erfinderformat "Hol dir die Kohle! 5000 Euro für eine Idee" sah es bislang deutlich schwächer aus, auch hier gab es am Mittwoch aber einen neuen Bestwert. Mit 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lugte die Sendung nun erstmals über den RTL-Senderschnitt. 620.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Danach ging's dann allerdings wieder in den roten Bereich: "Meine Geschichte - Mein Leben" kam noch auf 10,2 Prozent Marktanteil, "Freundinnen - Jetzt erst recht" blieb bei 8,6 Prozent Marktanteil hängen.

Von Problemen mit einer täglichen Serie kann man bei Sat.1 ein Lied singen: "Alles oder nichts" tut sich dort am Vorabend weiterhin ungeheuer schwer. Am Mittwoch lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei nur 3,2 Prozent. 640.000 Zuschauer wurden insgesamt gezählt. "Endlich Feierabend" lieferte schon kein gutes Lead-In und kam nicht über 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, auch "Genial daneben - Das Quiz" war mit 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kein Erfolg. Da kann man nur neidisch auf die RTL-Soaps am Vorabend blicken: "Alles was zählt" (17,1 Prozent) und "GZSZ" (23,0 Prozent) liefen am Mittwoch wieder überragend.

