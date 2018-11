"The Taste" legt zu, Dämpfer für ProSieben und RTL

© Sat.1/Benedikt Mueller

"The Taste" steigerte sich in Sat.1 am Mittwochabend auf einen neuen Staffel-Bestwert, während Mario Barth bei RTL zwar den Primetime-Sieg holte, aber Federn lassen musste. Auch die ProSieben-Serien gaben wieder leicht ab.



15.11.2018 - 09:55 Uhr von Uwe Mantel 15.11.2018 - 09:55 Uhr

Das Köche-Casting "The Taste" konnte sich in Sat.1 in dieser Woche auf einen neuen Staffel-Bestwert steigern: Der Marktanteil in der Zielgruppe kletterte im Vergleich zur vergangenen Woche um fast einen Prozentpunkt und lag nun bei 9,5 Prozent - die Zweistelligkeit rückt damit zumindest langsam in greifbare Nähe. Auch die Gesamt-Zuschauerzahl fiel mit 1,42 Millionen in dieser Woche etwas höher aus als zuletzt.

Ins Rennen um den Primetime-Sieg in der Zielgruppe konnte Sat.1 trotzdem nicht eingreifen - der ging auch in dieser Woche wieder an RTL. Trotzdem dürfte man die Quoten von "Mario Barth: Die Wahrheit über Mann und Frau" dort eher mit etwas Ernüchterung aufnehmen. Nachdem es in der vergangenen Woche einen Bestwert gegeben hatte, ging es diesmal wieder m einen Prozentpunkt auf nun 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach unten. 2,06 Millionen Zuschauer wurden insgesamt gezählt.

Stärkster Verfolger war in der Primetime beim jungen Publikum übrigens das ZDF, wo einmal mehr der Klassiker "Aktenzeichen XY... ungelöst" auftrumpfte. Sehr gute 11,4 Prozent Marktanteil holte die Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum lag die Fahndungssendung ohnehin weit vor der Konkurrenz: 5,43 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, 18,4 Prozent betrug der Marktanteil.

Bei Serien lag der Fokus am Mittwoch eher bei den Neustarts auf Vox und ZDFneo - der Serien-Abend von ProSieben erhielt hingegen einen kleinen Dämpfer. Nachdem sich "9-1-1" zuletzt nach schwachem Start deutlich berappeln konnte und in der vergangenen Woche erstmals einen zweistelligen Marktanteil einfuhr, ging es diesmal wieder auf 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen runter. 1,34 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingschaltet. Auch "Atlanta Medical" konnte den Aufwärtstrend zunächst nicht fortsetzen und kam in dieser Woche auf Marktanteile von zuerst 7,1 und dann 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

