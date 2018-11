"The Voice" trotzt dem Fußball und hilft neuer Joko-Show

© ProSieben/Sat.1/Andre Kowalski

Der Fußball-Konkurrenz bei RTL zum Trotz holte "The Voice" bei ProSieben über 20 Prozent Marktanteil, im Anschluss punktete auch "Win your Song" und schon tagsüber lief es prächtig. Für ProSieben war es gar der stärkste Tag des ganzen Jahres



16.11.2018 - 08:58 Uhr von Uwe Mantel 16.11.2018 - 08:58 Uhr

RTL sicherte sich mit der Übertragung des Fußball-Länderspiels zwischen Deutschland und Russland den Tagessieg bei Jung und Alt - doch noch größer dürfte die Freude heute in Unterföhring sein. ProSieben überraschte nämlich dieser starken Konkurrenz zum Trotz einen Tagesmarktanteil von 13,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - und erlebe damit den erfoglreichsten Tag des gesamten Jahres. Zuletzt hatte der Sender im November 2017 einen besseren Tagesmarktanteil verzeichnet.

Zu verdanken ist das zum Einen der weiterhin starken Performance von "The Voice of Germany". Zwar kostet der Fußball ein paar Zuschauer, trotzdem reichte es aber für einen sehr guten Marktanteil von 20,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 2,95 Millionen Zsuchauer hatten insgesamt eingeschaltet. Diesen Vorlauf wusste dann auch die neue Show "Win your Song" mit Joko Winterscheidt zu nutzen. Die Premiere sicherte sich sehr gute 14,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,03 Millionen Zuschauer waren nach 23 Uhr im Schnitt noch dabei.

Marktanteils-Trend: The Voice of Germany



Zum Anderen war für den Jahresbestwert von ProSieben entscheidend, dass es diesmal auch am Vorabend richtig gut lief. Schon um 17 Uhr trumpfte "taff" mit stolzen 17,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf - auch das war der beste Wert in diesem Jahr. Danach holte die "Newstime" 15,2 Prozent Marktanteil, die "Simpsons" zunächst 13,0 und dann 11,4 Prozent und auch "Galileo" erwischte mit 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen guten Tag.

Am Nachmittag punkteten dann wie gehabt die Sitcoms mit bis zu 15,0 Prozent Marktanteil für "Two and a half Men" und bis zu 15,2 Prozent für "The Big Bang Theory". Während dieser Zeit gab es allerdings sogar den ein oder anderen Durchhänger: "2 Broke Girls", "Mom" und "Mike & Molly" waren mittags zwischenzeitlich sogar einstellig, "The Middle" hielt sich um 15:15 Uhr nur knapp über der 10-Prozent-Marke. Das starke Vorabend- und Primetime-Programm hat das aber mehr als nur wettgemacht.

