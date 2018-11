Fun Freitag in Sat.1 liegt erst spät im grünen Bereich

© Sat.1/Willi Weber

Der Fun Freitag macht Sat.1 weiter Probleme, nach ohnehin schon zwei schwachen Ausgaben stürzte "Big Blöff" nun endgültig ab. Das zog auch "Genial daneben" mit nach unten - erst nach und nach konnte Sat.1 verlorengegangene Zuschauer hinzugewinnen.



17.11.2018 - 10:07 Uhr von Timo Niemeier 17.11.2018 - 10:07 Uhr

Mit 7,3 und 7,1 Prozent Marktanteil ist die Show "Big Blöff" schon in den vergangenen beiden Wochen kein Erfolg für Sat.1 gewesen - im Gegenteil. In Woche drei erfolgte nun der endgültige Absturz: Nur noch 450.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die neueste Ausgabe an, das waren rund 150.000 weniger als in den Vorwochen. Der Marktanteil lag entsprechend niedriger, 5,1 Prozent wurden nur noch gemessen. Auch die Gesamt-Reichweite ging auf 1,13 Millionen zurück.

Die schwache Show in der Primetime zog auch "Genial daneben" massiv in Mitleidenschaft, zwar konnte sich das Format mit Hugo Egon Balder im Anschluss auf 610.000 junge Zuschauer steigern, das reichte aber nur für 6,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,43 Millionen Menschen zu. Wie viel Potenzial tatsächlich im Fun Freitag steckt, zeigte sich am späten Abend. Auch "Die Martina Hill Show" und "Rabenmütter" konnten die Reichweiten beim jungen Publikum noch leicht steigern und holten Marktanteile von 8,1 und 10,6 Prozent. Vor allem die steigenden Zuschauerzahlen trotz der späteren Uhrzeit sollten Sat.1 Hoffnungen machen - allerdings braucht man nach wie vor ein starkes Format, das um 20:15 Uhr die Zuschauer bindet.

Wie schlecht "Big Blöff" tatsächlich lief, zeigt ein Blick auf die Konkurrenz. Super RTL kam mit dem Film "Die Hüter des Lichts" zur besten Sendezeit auf 390.000 junge Zuschauer und lag damit in Schlagdistanz zu Sat.1, der Kindersender konnte sich damit über sehr starke 4,4 Prozent Marktanteil freuen. Insgesamt sahen fast eine Million Menschen zu. Keine Chance hatte Sat.1 gegen RTL II, das mit dem Film "Nur noch 60 Sekunden" überzeugte. 660.000 junge Zuschauer sorgten hier für 7,5 Prozent Marktanteil, 1,12 Millionen Menschen schalteten insgesamt ein. Auch "Black Sea" lief danach mit 7,2 Prozent noch sehr gut.

