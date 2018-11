Neuer ZDF-Krimi schlägt ein, auch ZDFinfo sehr stark

© ZDF/KNSK/Tobias Schult

Von Krimimüdigkeit ist nichts zu spüren: "Herr und Frau Bulle" hat dem ZDF am Samstag den sicheren Tagessieg beschert, auch beim jungen Publikum lief es rund. Den Tag abgerundet hat für die Mainzer die starke Performance von ZDFinfo.



18.11.2018 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2018 - 09:42 Uhr

Auch wenn es inzwischen Krimis wie Sand am Meer gibt: Die Zuschauer schalten auch weiter ein. Am Samstag feierte im ZDF die neue Reihe "Herr und Frau Bulle" über ein Ehepaar, das in der gleichen Branche arbeitet, Premiere. 6,07 Millionen Zuschauer schalteten zum Auftakt ein, damit holte sich der neue Krimi auf Anhieb den unangefochtenen Tagessieg. Der Marktanteil lag außerdem bei sehr starken 20,6 Prozent. Und auch beim jungen Publikum lief es rund, hier holte "Herr und Frau Bulle" 10,0 Prozent und war unter anderem erfolgreicher als die Filme in Sat.1 und ProSieben.

"Die Protokollantin" konnte pünktlich zum Finale den Abwärtstrend der vergangenen Wochen stoppen, 3,37 Millionen Menschen sahen sich die vorerst letzte Folge an - bei dem starken Vorlauf hätte aber eigentlich noch etwas mehr drin sein müssen. Der Marktanteil lag bei 12,2 Prozent. "Die Protokollantin" lag damit auf dem Niveau der Vorwoche, gestartet war die Serie noch mit rund viereinhalb Millionen Zuschauern.

Sehr gut lief es am Samstag auch für ZDFinfo, das mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,5 Prozent (14-49) auch ZDFneo (1,7 Prozent) hinter sich ließ. Auch beim Gesamtpublikum kam der Infosender dem eigentlich Shootingstar des ZDF sehr nah: Hier stehen 2,0 Prozent (ZDFinfo) 2,3 Prozent (ZDFneo) gegenüber. Sehr gefragt war zur Hauptsendezeit am Vorabend die Doku "Skandal! Der Fall Peter Graf", die von 380.000 Menschen gesehen wurde. 2,2 Prozent Marktanteil wurden damit beim jungen Publikum gemessen, auch eine Doku über die letzten Tage von Romy Schneider holte zuvor schon gute 1,7 Prozent. "Das war dann mal weg: Henkelmann, Hawaii-Toast & Co." kam in der Primetime auf 290.000 Zuschauer und 2,1 Prozent.

ZDFinfo war mit seinen 2,5 Prozent Tagesmarktanteil erster Verfolger der acht großen Sender und lag auch vor Nitro, das sich mit 2,2 Prozent begnügen musste. Vor allem am späten Abend lief es für den Sender rund, die True-Crime-Dokus trieben den Marktanteil auf bis zu 4,0 Prozent nach oben. Ebenfalls sehr gut präsentierte sich Super RTL mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 2,0 Prozent. Hier holte der "Super Toy Club" am Vorabend starke 3,2 Prozent, 560.000 Menschen sahen zu. "Tom und Jerry" lag direkt davor mit einer Folge bei 3,0 Prozent. In der Primetime unterhielt der Film "Ghost - Nachricht von Sam" 580.000 Menschen, damit waren in der Zielgruppe 2,4 Prozent drin.

