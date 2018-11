"Der Hundeprofi" stürmt zu neuem Quoten-Rekord

© Vox/Marc Rehbeck/Montage: Guido Lange

Martin Rütter hat mit "Der Hundeprofi" einen neuen Rekord eingefahren, Reichweite und Marktanteile waren noch nie so gut wie an diesem Samstag. Damit stellte die Tier-Doku auch die Primetime von Vox in den Schatten.



18.11.2018 - 09:57 Uhr von Timo Niemeier 18.11.2018 - 09:57 Uhr

Seit Mitte Oktober zeigt Vox die neue Staffel von "Der Hundeprofi", gestartet war man mit 12,0 Prozent Marktanteil - Rekord. In den Wochen danach pendelte sich die Sendung bei etwas mehr als zehn Prozent ein. Jetzt hat das Format einen neuen Bestwert aufgestellt: Am Samstag sahen 860.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren die neueste Ausgabe, der Marktanteil lag bei 13,9 Prozent. Insgesamt sahen 2,17 Millionen Menschen zu - auch das ist ein neuer Rekord. Es ist das erste mal überhaupt, dass die Sendung auf deutlich mehr als zwei Millionen Zuschauer kommt.

"Hundkatzemaus" kam direkt vor dem "Hundeprofi" schon auf sehr gute 11,3 Prozent. Martin Rütter hat damit auch die Primetime von Vox in den Schatten gestellt: Mit dem Film "Der Tag, an dem die Erde stillstand" erreichte der Sender 1,24 Millionen Zuschauer - also fast eine Million weniger als mit der Tier-Doku. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei überschaubaren 6,5 Prozent. "Der Kaufhaus Cop 2" fiel danach sogar noch auf 5,7 Prozent zurück.

Auch Sat.1 und ProSieben mussten sich am Samstag mit sämtlichen Formaten hinter dem "Hundeprofi" von Vox einordnen. "Das Dschungelbuch" unterhielt in Sat.1 immerhin noch 1,38 Millionen Zuschauer, damit waren aber nur 7,4 Prozent Marktanteil drin. ProSieben erreichte mit dem Film "Noah" sogar nur 1,22 Millionen Zuschauer und 6,5 Prozent. Später konnte sich "Apocalypto" nur leicht auf 6,9 Prozent steigern, in Sat.1 brach der preisgekrönte Film "Slumdog Millionär" auf 4,9 Prozent ein.

Durch eine starke Daytime rettete sich ProSieben am Samstag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 9,0 Prozent, Vox erzielte dank des starken Vorabends gute 7,6 Prozent. Sat.1 musste sich mit 5,4 Prozent begnügen und lag damit auf einem Niveau mit kabel eins.

