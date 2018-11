Schwach wie nie: "Navy CIS" fällt in Sat.1 auf Tiefstwerte

© CBS Broadcasting

Die US-Krimiserie "Navy CIS" hat ihren Tiefstwert aus der vergangenen Woche nun schon wieder unterboten, schon längst ist die Serie kein Erfolg mehr für Sat.1. Das gilt auch unabhängig vom Gegenprogramm. Am Vorabend tritt die neue Daily-Soap auf der Stelle.



20.11.2018 - 09:30 Uhr von Timo Niemeier 20.11.2018 - 09:30 Uhr

Erst vor einer Woche hat "Navy CIS" in Sat.1 einen neuen Tiefstwert aufgestellt, nur 7,0 Prozent Marktanteil wurden damals beim jungen Publikum gemessen. Nun wurde dieser Wert noch einmal deutlich unterboten. 640.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein und sorgten so für 6,4 Prozent - weniger waren es bislang noch nie. Mit der Nations League hatte man zwar einen starken Gegner, die Konkurrenz ist aber nicht das Problem von "Navy CIS". Die Serie hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich Zuschauer verloren und ist mittlerweile unter dem Senderschnitt angekommen.

Beim Gesamtpublikum hält sich "Navy CIS" eisern über der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Exakt so viele sahen auch in dieser Woche zu - es ist die bislang niedrigste Reichweite. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis die Serie auch diese Marke reißt. Am Montag lagen auch die anderen US-Serien weit unter dem Senderschnitt: "Navy CIS: L.A." holte nur 5,7 Prozent und "Hawaii Five-0" blieb bei 4,2 Prozent hängen. Letzteres ist ebenfalls ein Allzeit-Tief. "Scorpion", sonst oft mit dem höchsten Marktanteil des Abends gesegnet, holte zwar 6,5 Prozent, lag damit aber natürlich auch weit unter den Sat.1-Normalwerten.

Hinzu kamen für Sat.1 am Montag Probleme am Vorabend. Die Zeit zwischen 17:30 und 20:15 Uhr gleicht einer Dauerbaustelle. Das neue "Promis Privat - Mein (fast) perfektes Leben" startete mit knapp einer Million Zuschauer und 5,3 Prozent Marktanteil. "Endlich Feierabend" verlor danach einige Zuschauer und kam nur noch auf eine Reichweite von 840.000, der Marktanteil betrug 4,4 Prozent. Größtes Sorgenkind ist und bleibt aber die Daily-Soap "Alles oder Nichts", die nur auf etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer kam. Mehr als 3,0 Prozent waren nicht drin. Später war "Genial daneben - Das Quiz" für 5,7 Prozent gut.

ProSieben zeigte nach dem Staffelfinale in der vergangenen Woche an diesem Montag nur alte Folgen von "The Big Bang Theory" und konnte damit zunächst auch zweistellige Marktanteile einfahren. "The Middle" fiel ab 21:15 Uhr auf 9,9 Prozent, wobei man damit auch wird leben können. "Big Bang" lag danach ebenfalls bei knapp 9,0 Prozent, steigerte sich aber um 22:40 Uhr auf 12,8 Prozent. "Late Night Berlin" konnte davon aber nicht profitieren und fiel am späten Abend auf 8,3 Prozent, eine halbe Million Menschen sahen zu.

