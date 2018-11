Vox-"Löwen" knacken zum Abschied die 3-Millionen-Marke

© MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

"Die Höhle der Löwen" hat sich am Dienstag vor mehr als drei Millionen Zuschauern verabschiedet. Es war das Finale der bislang stärksten Staffel der Vox-Show. In der Zielgruppe reichte es noch einmal für die ungefährdete Marktführerschaft.



21.11.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 21.11.2018 - 09:01 Uhr

Die am Dienstag zu Ende gegangene fünfte Staffel der "Höhle der Löwen" war die bislang erfolgreichste für Vox: Mit im Schnitt mehr als 18 Prozent Marktanteil lief es in der Zielgruppe noch ein wenig besser als in den beiden Jahren zuvor - und auch das Staffel-Finale konnte noch einmal glänzen. 3,04 Millionen Zuschauer schalteten die vorerst letzte Folge der Gründershow ein, sodass der Marktanteil schon beim Gesamtpublikum sehr gute 11,0 Prozent betrug. Gefragter waren in der Primetime nur die Serien im Ersten.

Bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte die "Höhle der Löwen" dem Sender zudem erneut die Marktführerschaft: Mit 1,66 Millionen Zuschauern sowie starken 18,7 Prozent Marktanteil unterstrich die Show ihre starke Form der zurückliegenden Wochen und musste sich hier lediglich dem RTL-Dauerbrenner "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geschlagen geben, der am Vorabend eine minimal höhere Reichweite verbuchte. In der Primetime kam aber auch RTL nicht an Vox heran, auch die "Lehrer"-Wiederholungen immerhin bis zu 12,8 Prozent Marktanteil schafften.

Zuschauer-Trend: Die Höhle der Löwen



Gemessen an Sat.1 war RTL damit noch bestens bedient: Dort tat sich die Film-Wiederholung "Nackt. Das Netz vergisst nie" mit 6,9 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 1,63 Millionen Zuschauern schwer. Am Ende lag der Sender nicht nur deutlich hinter Vox, sondern auch hinter RTL II, wo die Dokusoap "Hartz und herzlich" auf 8,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und den "Löwen" erneut erfolgreich trotzte. Später punktete der Sender dann auch noch mit den "Pop-Giganten", die mit 8,1 Prozent überzeugten.

Vox nutzte unterdessen die Gelegenheit, um seiner Kuppelshow "First Dates" noch etwas Schwung mit auf den Weg zu geben. Im Anschluss an die "Höhle der Löwen" hielt das eigentlich am Vorabend verortete Format noch 890.000 Zuschauer vor dem Fernseher und erzielte 10,2 Prozent Marktanteil. Rückenwind kann "First Dates" gut gebrauchen, wie der Blick auf den Sendeplatz um 18:00 Uhr zeigt: Dort waren für das Format am Dienstag nur 5,7 Prozent Marktanteil drin. "Das perfekte Dinner" tat sich anschließend mit nur 4,7 Prozent aber sogar noch schwerer.

