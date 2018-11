ZDFneo auf Augenhöhe mit dem Hauptprogramm

© ZDFneo/FEEDME

Das ZDF hatte am Dienstag in der Primetime mit Problemen zu kämpfen - wie praktisch, dass ZDFneo in die Presche sprang. Der kleine Sender erreichte genauso viele Zuschauer wie das Hauptprogramm, das ansonsten jedoch brillierte.



21.11.2018 - 09:32 Uhr von Alexander Krei 21.11.2018 - 09:32 Uhr

Fast drei Prozentpunkte Vorsprung hatte das ZDF am Dienstag auf den stärksten Verfolger - und das, obwohl es für den Sender in der Primetime überhaupt nicht rund lief. Gerade mal 2,07 Millionen Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für die "ZDFzeit"-Reportage, auch "Frontal 21" kam danach nicht über 2,06 Millionen Zuschauer sowie 6,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum hinaus. Das Hauptprogramm bewegte sich damit auf Augenhöhe mit ZDFneo, wo die Krimireihe "Kommissarin Heller" ebenfalls über zwei Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockte.

Genau genommen wurden auch hier 2,07 Millionen Zuschauer gezählt, der Marktanteil des kleinen Senders belief sich auf stolze 6,7 Prozent. ZDFneo lag zu diesem Zeitpunkt somit auch vor RTL, Sat.1 oder ProSieben. Ganz nebenbei lief es auch bei den 14- bis 49-Jährigen richtig gut, wo "Kommissarin Heller" mit 3,0 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste. Starke Quoten verbuchte der Sender zudem einmal mehr am Vorabend: "Bares für Rares" steigerte sich dort auf bis zu 1,77 Millionen Zuschauer und schaffte beim jungen Publikum starke 3,9 Prozent Marktanteil.

Im Hauptprogramm punktete die Trödelshow am Nachmittag bereits mit 3,16 Millionen Zuschauern sowie einem herausragenden Marktanteil von 26,6 Prozent, ehe auch eine alte Folge der "Rosenheim-Cops" noch mehr als jeden Fünften unterhielt. Am Vorabend brachte es eine neue Folge der Krimiserie dann noch auf 4,52 Millionen Zuschauer, die einem Marktanteil von 15,9 Prozent entsprachen. Zuvor lagen bereits "SOKO Köln" und die "heute"-Nachrichten jeweils oberhalb der Marke von vier Millionen Zuschauern - Reichweiten also, von denen die meisten Sender selbst in der Primetime nur träumen konnten.

Um 20:15 Uhr übernahm jedoch die ARD vorübergehend das Sagen: Dort steigerte sich "Die Kanzlei" mit 4,89 Millionen Zuschauern auf einen neuen Staffel-Bestwert, ehe "In aller Freundschaft" anschließend auf 5,16 Millionen kam und den Tagessieg beanspruchte. Stark lief es aber auch am Vorabend für "Wer weiß denn sowas?", das mit 3,57 Millionen Zuschauern sehr gute 16,6 Prozent Marktanteil erzielte. "Familie Dr. Kleist" machte aus der starken Vorlage eindeutig zu wenig und hielt danach nur 2,08 Millionen Zuschauer bei der Stange.

