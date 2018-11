"Milk & Honey" stürzt in Woche zwei unter Vox-Schnitt

© MG RTL D / Talpa Fiction Germany / Maor Waisburd

Die Quoten der neuen Vox-Serie "Milk & Honey" sind in der zweiten Woche regelrecht eingebrochen und schon unter dem Senderschnitt angekommen. Die Serie verlor rund eine halbe Million Zuschauer im Vergleich zum Auftakt. Auch "Parfum" hatte bei ZDFneo deutlich weniger Zuschauer.



22.11.2018 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2018 - 09:01 Uhr

In der vergangenen Woche ist "Milk & Honey" bei Vox noch mit 8,6 und 9,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet. Man kann also nicht sagen, dass die Zuschauer der neuen Serie keine Chance gegeben haben. In Woche zwei sah es nun aber schon deutlich schlechter aus: Die beiden neuesten Folgen kamen auf 5,1 und 5,9 Prozent Marktanteil - damit lag die Serie schon unter Vox-Schnitt. Während die erste Folge von insgesamt 820.000 Menschen gesehen wurde, waren bei Episode zwei nur 720.000 Zuschauer mit dabei.

Zum Auftakt erreichte "Milk & Honey" noch deutlich mehr als eine Million Zuschauer, binnen Wochenfrist gingen rund eine halbe Million Zuschauer verloren. Am Vorlauf liegen die schwachen Werte wohl eher nicht: "The Good Doctor" präsentierte sich mit 1,80 Millionen Zuschauern und 8,5 Prozent Marktanteil weiter in guter Verfassung und bei der Reichweite in etwa auf dem Niveau der Vorwoche. Ganz bitter wurde es für Vox am späten Abend: "Imposters" rutschte um kurz nach 23 Uhr auf 2,0 Prozent Marktanteil ab und auch die nachfolgende Episode erreichte nur 2,3 Prozent.

Deutlich zufriedener sein kann man unterdessen bei kabel eins: "Die purpurnen Flüsse" holten dort zur besten Sendezeit zunächst 8,0 Prozent Marktanteil, ehe der zweite Teil der Reihe den Wert sogar noch auf 8,7 Prozent steigerte. Dadurch erreichte kabel eins am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent und lag vor Vox, das sich mit 6,1 Prozent begnügen musste.

Spannend ist außerdem ein Blick auf ZDFneo, wo die neue Serie "Parfum" in ihre zweite Woche ging. Ähnlich wie "Milk & Honey" musste man aber auch hier herbe Verluste hinnehmen. 760.000 Menschen sahen sich die erste Folge um 22:15 Uhr an, 560.000 waren es am späten Abend. Zum Vergleich: Die Reichweite der ersten Folge lag vor einer Woche noch bei mehr als einer Million, damals liefen die beiden Folgen aber auch jeweils rund 15 Minuten früher als an diesem Mittwoch. Aber auch die Marktanteile gaben auf 3,7 und 4,4 Prozent nach - wenngleich ZDFneo damit noch sehr zufrieden sein kann. Beim jungen Publikum ging es auf 1,5 und 1,0 Prozent nach unten - hier standen in Woche eins Werte von jeweils mehr als 2,0 Prozent. Zu beachten ist bei diesen Werten immer: Alle "Parfum"-Folgen sind bereits seit dem TV-Start auch in der Mediathek verfügbar, die Zuschauerzahlen dort spiegeln sich nicht in den offiziellen TV-Quoten wider. In der Primetime erreichte ZDFneo mit "Inside Man" übrigens 1,12 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen waren 2,6 Prozent drin.

Teilen