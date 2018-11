"Sylvies Dessous Models" enttäuscht bei RTL zum Start

© MG RTL D / Stephan Pick

Die neue RTL-Show "Sylvies Dessous Models" hat zum Auftakt nur wenige Zuschauer unterhalten und lag unter dem Senderschnitt. In der Zielgruppe lag Sylvie Meis auch nur knapp vor "The Taste" in Sat.1, insgesamt behielt die Kochshow die Oberhand.



22.11.2018 - 09:23 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2018 - 09:23 Uhr

In "Sylvies Dessous Models" wollte sich Sylvie Meis endlich mal von einer anderen Seite zeigen, zum Auftakt ist das aber noch nicht wirklich gelungen (Hier geht’s zur TV-Kritik). Die Quoten der ersten Folge der Modelsuche blieben dann auch sehr schwach: Nur 830.000 Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein. Damit war es zwar das Format mit den meisten jungen Zuschauern in der Primetime, trotzdem waren nur 8,9 Prozent Marktanteil drin. Mit "Exclusiv", "RTL Aktuell", "Alles was zählt" und "GZSZ" hatten zudem gleich vier RTL-Formate mehr Zuschauer, hinzu kommt die "Tagesschau" im Ersten.

"Sylvies Dessous Models" lag zum Auftakt nur hauchdünn vor "The Taste" in Sat.1, das auf 790.000 junge Zuschauer und 9,4 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt lag die Kochshow sogar vorn: "The Taste" unterhielt 1,56 Millionen Zuschauer, die neue Sylvie-Show bei RTL schalteten nur 1,44 Millionen ein. Den Tagessieg beim jungen Publikum sicherte sich "GZSZ" mit 1,87 Millionen Zuschauern und 22,2 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite der Soap lag bei 3,60 Millionen.

Durch den schwachen Vorlauf kam auch "Stern TV" am späten Abend bei RTL nur auf schwache Werte. 9,9 Prozent Marktanteil erzielte Steffen Hallaschka, 1,37 Millionen Menschen sahen zu. In Sat.1 ging es für "Top Ten! Der Geschmacks-Countdown" auf 7,5 Prozent runter. Und auch bei ProSieben kann man nicht zufrieden sein: "9-1-1" unterhielt zum Primetime-Auftakt 1,30 Millionen Zuschauer und kam damit in der Zielgruppe auf 8,5 Prozent Marktanteil. Zwei Folgen "Atlanta Medical" erreichten danach 8,5 und 8,0 Prozent. "Two and a Half Men" konnte sich danach nicht auf zweistellige Werte steigern, auch nicht nach Mitternacht.

Deutlich besser sah es da schon für ProSieben-Schwestersender ProSieben Maxx aus, der am Mittwoch mit 2,6 Prozent Tagesmarktanteil glänzte und stärkster Nischensender war. Hier kam "Two and a Half Men" in der Primetime auf bis zu 3,6 Prozent, "Raw" holt am späte Abend ebenfalls sehr gute 2,4 Prozent. Am Vorabend lagen zudem die Animes deutlich über Senderschnitt. Auch DMAX präsentierte sich am Mittwoch mit 2,5 Prozent Tagesmarktanteil in ausgezeichneter Verfassung. "Garage Rehab" und "Steel Buddies" holten 2,4 und 2,6 Prozent Marktanteil, danach ging es etwas bergab. Dafür war der Vorabend richtig stark: "A2 - Abenteuer Autobahn" landete bei 3,6 Prozent - Bestwert für die laufende zweite Staffel. "Border Control - Spanien" sorgte am Nachmittag sogar für bis zu 5,1 Prozent.

Teilen