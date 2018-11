Tagessieg: Starke Quoten für Terror-Film im Ersten

© SWR/Diwafilm GmbH

Der ARD-Film "Saat des Terrors" hat fast fünf Millionen Zuschauer unterhalten und war damit einer der erfolgreichsten Mittwochsfilme für Das Erste in diesem Jahr. Auch die nachfolgende Doku lief sehr gut, der "Quiz-Champion" im ZDF hatte das Nachsehen.



22.11.2018 - 09:45 Uhr von Timo Niemeier 22.11.2018 - 09:45 Uhr

Mit dem prominent besetzten Fernsehfilm "Saat des Terrors" hat Das Erste am Mittwoch sehr gute Quoten eingefahren. 4,90 Millionen Menschen sahen sich den Streifen an, bei dem unter anderem Christiane Paul, Heiner Lauterbach, Axel Milberg und andere mitspielen. Der Marktanteil lag bei 16,1 Prozent, gleichzeitig sicherte sich Das Erste damit den Tagessieg - kein anderer Sender hatte mit einem Format noch mehr Zuschauer. "Saat des Terrors" war zudem der zweitmeistgesehene Mittwochs-Film des Jahres für den Sender, nur der erste "Gladbeck"-Teil hatte im März noch etwas mehr Zuschauer.

750.000 Zuschauer des Films waren außerdem zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier wurden 7,8 Prozent gemessen. Und auch mit den Quoten der nachfolgenden Doku kann man beim Sender zufrieden sein: "Spur des Terrors - Die Dokumentation" erreichte 3,51 Millionen Zuschauer und 13,2 Prozent. Beim jungen Publikum waren allerdings nur noch 6,6 Prozent drin. Für die "Tagesthemen" ging es am späten Abend beim Gesamtpublikum auf 10,8 Prozent Marktanteil zurück, "Maischberger" kam sogar nur auf 8,8 Prozent.

In der Primetime war Das Erste mit seinem Terror-Film jedenfalls deutlich erfolgreicher als das ZDF, das den "Quiz-Champion" ins Rennen schickte. Mit 4,17 Millionen Zuschauern war die Kerner-Show zwar ebenfalls erfolgreich, erreichte aber deutlich weniger Menschen als der ARD-Film. Der Marktanteil lag dennoch bei sehr guten 13,7 Prozent. Das "auslandsjournal" sackte am späten Abend auf 10,3 Prozent ab, "ZDFzoom" fiel im Anschluss sogar auf 8,7 Prozent. Dafür konnten sich die Mainzer mal wieder auf Markus Lanz verlassen, der den Marktanteil am späten Abend mit seiner gleichnamigen Talkshow auf 12,8 Prozent nach oben trieb. Eineinhalb Millionen Menschen sahen sich das Format an.

