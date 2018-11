Mäßige Quoten für "No More Boys and Girls" bei ZDFneo

© ZDFneo/FEEDME

Die ZDF-Doku "No More Boys and Girls" mit Collien Ulmen-Fernandes ist auch überschaubares Interesse gestoßen, hat aber zumindest beim jungen Publikum ganz gut funktioniert. ProSieben Maxx punktete im weiteren Verlauf des Abends mit der NFL.



23.11.2018 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 23.11.2018 - 09:10 Uhr

Eigentlich für den späten Abend geplant, entschied sich ZDFneo kurzerhand, sein Doku-Experiment "No More Boys and Girls" auf einem Sendeplatz um 20:15 Uhr auszustrahlen. Belohnt wurde der Sender für diesen Mut allerdings nicht, denn gerade mal 190.000 Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, um das Format mit Collien Ulmen-Fernandes zu sehen. Zum Vergleich: Unmittelbar zuvor hatte es "Bares für Rares" noch auf 1,65 Millionen Zuschauer gebracht, die allermeisten davon schalteten somit um.

Beim Gesamtpublikum verbuchte "No More Boys and Girls" somit zunächst nur einen Marktanteil von 0,6 Prozent. Mit der direkt im Anschluss gesendeten zweiten Folge steigerte sich ZDFneo aber immerhin auf 230.000 Zuschauer - und vor allem beim jungen Publikum zog das Interesse an. Erzielte die erste Folge bei den 14- bis 49-Jährigen nur 0,6 Prozent Marktanteil, reichte es um 21:00 Uhr für durchaus ordentliche 1,4 Prozent. Beim jungen Publikum traf die Sendung also ganz offensichtlich durchaus einen Nerv.

Für die besten Quoten des Abends sorgte allerdings Oliver Welke, der mit der Wiederholung der "heute-show" um 21:45 Uhr auf 460.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 2,2 Prozent beim jungen Publikum kam. Später zeigte sich dann auch das "Neo Magazin Royale" erholt und erzielte noch gute 1,8 Prozent. Den ganz großen Abräumer unter den kleinen Sendern gab es am Donnerstag aber letztlich nicht. So kam etwa "Goldrausch am Yukon" bei DMAX nicht über 200.000 Zuschauer und 1,2 Prozent Marktanteil hinaus. Die Wiederholung am späten Abend lief jedoch mit 2,6 Prozent gut.

ProSieben Maxx punktete ebenfalls zu später Stunde - und zwar mit der NFL, die auch an Thanksgiving an den Start ging. Die Begegnung zwischen den Washington Redskins und den Dallas Cowboys trieb den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach 22 Uhr auf teils deutlich über drei Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil von 1,9 Prozent lag ProSieben Maxx dann auch knapp vor Nitro und DMAX.

