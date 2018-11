RTL II: "Leben. Lieben. Leipzig" erstmals im grünen Bereich

© RTL II

Die neue RTL-II-Soap "Leben. Lieben. Leipzig" hat nach knapp zwei Wochen ein Lebenszeichen von sich gegeben und lag erstmals über dem Senderschnitt. "Alles oder nichts" kämpft dagegen in Sat.1 noch immer mit großen Quoten-Problemen.



23.11.2018 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 23.11.2018 - 09:22 Uhr

Die neue RTL-II-Soap "Leben. Lieben. Leipzig" ist bislang noch kein Erfolg - in den ersten Tagen bewegten sich die Marktanteile um vier Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Donnerstag gab es nun jedoch einen echten Hoffnungsschimmer: Um kurz nach 17 Uhr steigerte sich die Serie auf 260.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 6,1 Prozent. Damit lag "Leben. Lieben. Leipzig" erstmals über dem Senderschnitt. Insgesamt schalteten 360.000 Zuschauer ein.

Marktanteils-Trend: Leben. Lieben. Leipzig



Mit den etablierten Soaps des Senders konnte der Neustart aber nicht mithalten: So steigerte sich "Köln 50667" im Anschluss auf 790.000 Zuschauer und einen sehr guten Marktanteil von 10,0 Prozent in der Zielgruppe, ehe "Berlin - Tag & Nacht" mit 920.000 Zuschauern noch auf 9,5 Prozent kam. Damit erreichten die beiden Soaps zugleich mehr Zuschauer als der "Frauentausch" in der Primetime.

Während man sich bei RTL II mit Blick auf "Leben. Lieben. Leipzig" also noch Hoffnung auf Besserung machen kann, bleibt die Lage für die neue Sat.1-Serie "Alles oder nichts" weiter extrem angespannt. Auch am Donnerstag ging die Soap auf dem Sendeplatz um 18:30 Uhr mit gerade mal 3,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sang- und klanglos baden. Mehr als 600.000 Zuschauer konnte der Sender nicht zum Einschalten bewegen. Die laufende Woche ist für "Alles oder nichts" somit sogar die bislang schwächste.

Doch Sat.1 ist mit seinen Soap-Sorgen keineswegs allein, wie der Blick zu "Freundinnen - Jetzt erst recht!" bei RTL zeigt. Auch weiterhin bewegt sich die Serie konstant im einstelligen Bereich, kam am Donnerstag erneut nicht über 7,9 Prozent Marktanteil hinaus. Besser lief es für "Alles was zählt", das am Vorabend mit einem Marktanteil von 15,5 Prozent punktete. "GZSZ" ergatterte anschließend sogar den Tagessieg in der Zielgruppe und fuhr tolle 21,8 Prozent Marktanteil ein. Insgesamt waren hier 3,37 Millionen Zuschauer dabei.

Teilen