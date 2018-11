"Big Blöff" endet schwach, Martina Hill mit neuem Tief

© Sat.1/Willi Weber

Der "Fun Freitag" macht Sat.1 weiter keine Freude. Am Freitag ging die neue Show "Big Blöff" mit schwachen Quoten zu Ende und "Die Martina Hill Show" fiel sogar auf ein neues Tief. Einen guten Abend erwischten dagegen der Disney Channel und Super RTL.



24.11.2018 - 09:35 Uhr von Alexander Krei 24.11.2018 - 09:35 Uhr

Sat.1 muss weiter nach einem geeigneten Format für seinen Sendeplatz am Freitagabend um 20:15 Uhr Ausschau halten. Auch "Big Blöff" erwies sich für den Sender nicht als gewünschter Erfolg. Die vorerst letzte Folge bewegte sich mit nur 1,11 Millionen Zuschauern auf dem ernüchternden Quoten-Niveau der vergangenen Woche. Da half es auch nicht, dass der Marktanteil mit 5,5 Prozent in der Zielgruppe geringfügig besser ausfiel als sieben Tage zuvor - der Senderschnitt lag auch diesmal weit entfernt.

"Genial daneben" machte seine Sache danach zwar besser, blieb mit nur 1,38 Millionen Zuschauern sowie 7,2 Prozent Marktanteil ebenfalls blass. "Die Martina Hill Show" sackte im Anschluss sogar auf ein neues Tief und kam in Konkurrenz zur "heute-show" auf gerade mal noch 6,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 730.000 Zuschauer. Auch danach verharrten die Marktanteile im einstelligen Bereich. Hinzu kommt ein weiterhin schwacher Vorabend, an dem die neue Soap "Alles oder nichts" mit 3,2 Prozent Marktanteil erneut das schwächste Glied war.

Für ProSieben verlief der Freitagabend ebenfalls durchwachsen: Zwar startete der Spielfilm "Parker" mit 1,90 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe ganz ordentlich, doch für "Hitman - Jeder stirbt alleine" waren im Anschluss nur 7,8 Prozent drin. Das Film-Duell mit RTL II konnte ProSieben damit aber klar für sich entscheiden: "Krieg der Welten" erreichte dort zu Beginn 950.000 Zuschauer sowie 6,3 Prozent Marktanteil, ehe "Lockout" mit nur 3,9 Prozent enttäuschte.

Große Film-Erfolge hatte derweil der Disney Channel zu feiern, der mit "Die Schöne und das Biest" um 20:15 Uhr auf 680.000 Zuschauer und einen hervorragenden Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe kam und mit dem "Eiskönigin"-Special "Party-Fieber" anschließend noch 3,7 Prozent verbuchte. "Die Eiskönigin - Olaf taut auf" zählte danach noch eine halbe Million Zuschauer sowie starke 2,7 Prozent Marktanteil. Aber auch Super RTL punktete: Dort erreichte "Arthur und die Minimoys" sogar 740.000 Zuschauer, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei überzeugenden 3,3 Prozent.

