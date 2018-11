"Sharknado"-Abend bei Tele 5 nicht der große Abräumer

© Syfy

Tele 5 hat am gesamten Samstagabend "Sharknado"-Filme gezeigt. Damit konnte man zwar solide bis gute Quoten einfahren, der ganz große Erfolg blieb dem Sender aber verwehrt. Richtig gut lief es unterdessen für den Disney Channel mit "Arielle".



25.11.2018 - 09:37 Uhr von Timo Niemeier 25.11.2018 - 09:37 Uhr

Weil Tele 5 in wenigen Tagen den sechsten und letzten Teil von "Sharknado" zeigt, hat man sich dazu entschlossen, am Samstag noch einmal die vorherigen Teile der Trash-Reihe zu zeigen. "Sharknado 3" erreichte zur besten Sendezeit 290.000 Zuschauer, mit 1,0 insgesamt und 0,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag der Film solide in Höhe des Senderschnitts, war damit aber kein durchschlagender Erfolg. "Sharknado 4" steigerte sich später auf 1,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Sehr gut lief übrigens der deutsche Kurzfilm "Spreeshark", der um kurz vor Mitternacht auf 190.000 Zuschauer kam und so 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe holte. "Sharknado 5" musste sich im Anschluss wieder mit nur 1,0 Prozent begnügen. Tele 5 konnte mit der Trash-Reihe also insgesamt solide bis gute Quoten erzielen, wirklich abräumen konnte man damit allerdings nicht.

Sehr gut lief es in der Primetime unterdessen für den Disney Channel: "Arielle, die Meerjungfrau" erreichte 470.000 Zuschauer, von denen 310.000 aus der Zielgruppe kamen. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag dann auch bei starken 3,4 Prozent. Und auch "Arielle, die Meerjungfrau 2 - Sehnsucht nach dem Meer" erreichte im Anschluss sehr gute 2,0 Prozent. Damit lag der Disney Channel zur besten Sendezeit auch vor Super RTL: Dort kam der Film "Was das Herz begehrt" auf 420.000 Zuschauer, wobei nur 140.000 aus der Zielgruppe kamen. Mit 1,6 Prozent Marktanteil hatte man beim jungen Publikum deutlich das Nachsehen. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,9 Prozent war Super RTL am Samstag dennoch der stärkste Nischensender und lag vor dem Disney Channel, der auf 1,6 Prozent kam.

