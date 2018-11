Überraschung: RTL II überholt ProSieben-Blockbuster

© ProSieben

Das gibt's nicht oft: RTL II hat am Sonntagabend mit einem Spielfilm mehr Zuschauer vor den Fernseher gelockt als ProSieben mit seinem Blockbuster. Auch eine Wiederholung von "Kitchen Impossible" bei Vox war erfolgreicher.



26.11.2018 - 09:15 Uhr von Alexander Krei 26.11.2018 - 09:15 Uhr

ProSieben hat am Sonntag einen gebrauchten Tag erwischt: Lediglich 7,8 Prozent betrug der Marktanteil des Senders in der Zielgruppe - und so recht wollte tatsächlich nichts funkionieren. Schon tagsüber musste ProSieben über weite Strecken hinweg einstellige Marktanteile hinnehmen: Nach 8 Uhr kam der Sender kein einziges Mal mehr über die Hürde von zehn Prozent. So enttäuschte nachmittags etwa die Wiederholung von "The Voice of Germany" mit nur 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Um kurz nach 18 Uhr fiel das in der Vorwoche noch ganz passabel gestartete Format "Taste Battle" auf dürftige 5,5 Prozent zurück. Insgesamt schalteten 740.000 Zuschauer ein, fast 200.000 weniger als sieben Tage zuvor. "Galileo" konnte danach ebenfalls nichts reißen und blieb bei 7,6 Prozent Marktanteil hängen. Exakt diesen Marktanteil gab's dann auch zur besten Sendezeit für die Wiederholung von "Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1" - ein ziemlich enttäuschender Wert für einen Blockbuster.

Gerade mal 1,29 Millionen Zuschauer wollten den Streifen sehen. Damit musste sich ProSieben sogar RTL II geschlagen geben, wo der Spielfilm "Green Lantern" auf 1,54 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,0 Prozent in der Zielgruppe kam - ein toller Erfolg gegen harte Konkurrenz. "Der unglaubliche Hulk" steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends noch leicht auf 8,2 Prozent. Und auch Vox war stärker als ProSieben: Dort kam "Kitchen Impossible" trotz aufgewärmer Folge auf 1,46 Millionen Zuschauer sowie 9,1 Prozent Marktanteil.

"Prominent!" räumte am späten Abend sogar mit starken 12,5 Prozent ab und hielt noch 1,21 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Zahlen, von denen kabel eins am Sonntagabend weit entfernt blieb: Der neue "Rotlichtreport Deutschland" tat sich zum Auftakt mit nur 930.000 Zuschauern sowie 3,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe schwer. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag kabel eins am Abend sogar hinter den NFL-Übertragungen von ProSieben Maxx, die einmal mehr dafür sorgten, dass der kleine Männersender auf einen stolzen Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent kam.

