Tiefs für "FC Arbeitslos" und "100% Bundesliga" bei Nitro

Mit "Alarm für Cobra 11" begann der Abend für Nitro zwar vielversprechend, doch danach fiel die Doku "FC Arbeitslos" auf ein neues Tief. Auch "100% Bundesliga" tat sich in der Zielgruppe so schwer wie noch nie in der laufenden Saison.



27.11.2018 - 09:36 Uhr von Alexander Krei 27.11.2018 - 09:36 Uhr

Die Quoten von "100% Bundesliga" fallen in dieser Saison zwar bislang höher aus als vor einem Jahr, doch ein durchschlagender Erfolg ist die Nitro-Show noch immer nicht. In dieser Woche dürfte der Blick auf die Zahlen für gemischte Gefühle sorgen: Während die Gesamt-Reichweite mit 240.000 Zuschauern so hoch ausfiel wie seit Anfang Oktober nicht mehr, sackte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf 0,9 Prozent und damit auf den schwächsten Wert der Saison.

Das ist vor allem deshalb überraschend, weil "100% Bundesliga" Bilder des Zweitliga-Topspiels zeigen konnte, bei dem der Zweite auf den Dritten traf. Hiervon profitierte letztlich aber vor allem Sky: Der Pay-TV-Sender kam mit der Live-Übertragung des Spiels zwischen dem HSV und Union Berlin ab 20:30 Uhr auf durchschnittlich 280.000 Zuschauer und einen überzeugenden Marktanteil von 1,4 Prozent in der Zielgruppe. Zuschauer in Bars und Kneipen sind darin wie immer nicht eingerechnet.

Marktanteils-Trend: 100% Bundesliga - Fußball bei Nitro



Noch schwerer als "100% Bundesliga" tat sich bei Nitro die zuvor ausgestrahlte Dokusoap "FC Arbeitslos - Zurück ins große Spiel", die mit 130.000 Zuschauern und 0,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe neue Tiefstwerte hinnehmen musste. Dabei hatte der Abend für den Männersender durchaus vielversprechend begonnen: Auf immerhin 410.000 Zuschauer brachte es "Alarm für Cobra 11" um 20:15 Uhr, hier lag auch der Marktanteil beim jungen Publikum mit 1,9 Prozent im grünen Bereich.

Nach unten gingen im Laufe des Abends aber auch die DMAX-Quoten: Verbuchte "Chris & Max: Die Oldtimer-Spezialisten" zunächst noch 310.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 1,6 Prozent, kam "Shifting Gears mit Aaron Kaufman" danach schon nicht über 0,9 Prozent hinaus. "Mexicanicos - Die Schrauber von Guadalajara" ging später mit nur 0,6 Prozent baden. Anders das Bild bei ProSieben Maxx: Dort steigerte sich "Akte X" zu später Stunde auf bis zu 2,4 Prozent.

Größter Sender unter den kleinen war jedoch ZDFneo, das mit einem Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen punktete und beim Gesamtpublikum sogar kabel eins und RTL II hinter sich ließ. Stützen des Erfolgs waren zwei Folgen von "Inspector Barnaby", die von bis zu 1,46 Millionen Zuschauern gesehen wurden, sowie "Bares für Rares". Die Trödelshow wollten am Vorabend 1,76 Millionen Zuschauer sehen.

