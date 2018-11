Sat.1-Soap "Alles oder Nichts" fällt wieder unter drei Prozent

© SAT.1/André Kowalski

Auch mehr als einen Monat nach dem Start zeigt die Sat.1-Daily "Alles oder Nichts" keinen Aufwärtstrend - im Gegenteil. Am Dienstag lag das Format erneut unter der Marke von drei Prozent Marktanteil. Dafür lief es in der Primetime so gut wie schon seit Monaten nicht mehr.



28.11.2018 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 28.11.2018 - 09:42 Uhr

Die Luft für die Sat.1-Daily-Soap "Alles oder Nichts" wird immer dünner. Seit mehr als einem Monat ist sie nun schon auf Sendung und der durchschnittliche Marktanteil liegt mit Ach und Krach knapp über die Marke von 4,0 Prozent - viel zu wenig für die Ansprüche des Senders. Am Dienstag sah es nun wieder richtig bitter aus: Mit nur 2,7 Prozent Marktanteil näherte man sich dem Allzeit-Tief, das bei 2,3 Prozent liegt. Nur etwas mehr als eine halbe Million Menschen schalteten ein.

Nach wie vor gilt aber: Auch das Vorprogramm müsste eigentlich viel besser laufen und unterstützt die Soap kaum. "Endlich Feierabend" blieb am Dienstag bei 670.000 Zuschauern und 4,0 Prozent Marktanteil hängen. Stärkstes Glied am Vorabend von Sat.1 war "Genial daneben - Das Quiz", das allerdings auch bei nur 5,8 Prozent Marktanteil hängen blieb. Es sind bittere Werte, die Sat.1 derzeit Tag für Tag am Vorabend einfährt.

Dafür sah es in der Primetime am Dienstag für Sat.1 überraschend gut aus. 2,01 Millionen Menschen sahen sich den Film "Amokspiel" an, das war die höchste Reichweite, die man auf diesem Sendeplatz seit Anfang Mai erzielen konnte. Damals zeigte man den ersten Teil von "Der Staatsfeind". Beim jungen Publikum hätte es dennoch besser laufen können, hier holte "Amokspiel" aber immerhin 8,6 Prozent Marktanteil und lag damit auf Höhe des Senderschnitts. "Akte" fiel im Anschluss auf 6,1 Prozent zurück.

Die meisten jungen Zuschauer nach 20:15 Uhr erreichte RTL. Mit einer alten Folge von "Der Lehrer" lag man ab 21:54 Uhr knapp vor "Hartz und herzlich" bei RTL II und holte damit 13,1 Prozent Marktanteil. Die beiden Folgen im Vorfeld hielten sich bei knapp zweistelligen Werten. Tagessieger beim jungen Publikum war allerdings "GZSZ" mit 1,75 Millionen jungen Zuschauern und 21,4 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 3,25 Millionen Menschen ein. Auch "Alles was zählt" lief bei den 14- bis 49-Jährigen besser als alle Primetime-Programme und überzeugte mit 15,9 Prozent.

Den Tagessieg beim Gesamtpublikum holte sich "In aller Freundschaft", das von 5,25 Millionen Menschen gesehen wurde. "Die Kanzlei" kam im Vorfeld auf 4,89 Millionen Zuschauer. Mit Marktanteilen von 17,3 und 15,9 Prozent lagen beide Serien weit über den Normalwerten des Senders. Bestes ZDF-Format am Dienstag waren die "Rosenheim-Cops" am Vorabend mit 4,35 Millionen Zuschauern.

