Keine Chance für Sylvie: "XY" hängt Shows und Serien ab

© ZDF / Nadine Rupp

"Aktenzeichen XY" hat die Quotencharts am Mittwochabend bei Jung und Alt gleichermaßen angeführt. Gleichzeitig verlor die neue RTL-Show "Sylvies Dessous Models" noch an Boden, auch "Milk & Honey" bleibt bei Vox weiterhin schwach.



29.11.2018 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 29.11.2018 - 09:42 Uhr

"Aktenzeichen XY... gelöst" war am Mittwochabend die mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages. 5,31 Millionen Zuschauer trieben den ZDF-Marktanteil auf starke 17,9 Prozent. Größter Verfolger war der ARD-Spielfilm "Sieben Stunden", der von 3,51 Millionen Menschen gesehen wurde. Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen hatte die Fahndungssendung in der Primetime die Nase vorn: 1,19 Millionen junge Zuschauer entsprachen sehr guten 12,9 Prozent Marktanteil - gefragter war am Mittwoch nur "GZSZ", das bei RTL am Vorabend mit 20,2 Prozent zu überzeugen wusste.

"Sylvies Dessous Models" verlor dagegen nach der ohnehin schon schwachen Premiere noch weiter an Boden. Der Marktanteil der neuen RTL-Show sackte in der Zielgruppe um einen Prozentpunkt auf völlig enttäuschende 7,9 Prozent ab, sodass sich der Kölner Sender noch hinter der Vox-Serie "The Good Doctor" sowie "The Taste" bei Sat.1 eingliedern musste. Die Kochshow verbuchte 8,9 Prozent Marktanteil und war auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite erfolgreicher. 1,44 Millionen Zuschauer sahen "The Taste", nur 1,18 Millionen "Sylvies Dessous Models".

Mit "Stern TV" verzeichnete RTL am späten Abend sogar mehr Zuschauer als zuvor: Das Magazin mit Steffen Hallaschka steigerte sich immerhin noch auf 1,46 Millionen Zuschauer sowie 10,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Ernüchterung dürfte indes auch bei Vox herrschen: Dort punktete "The Good Doctor" zwar mit 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, doch die beiden Folgen von "Milk & Honey" blieben wie schon vor sieben Tagen mit Werten von 5,0 und 5,7 Prozent blass. Von den 1,81 Millionen Zuschauern, die die Arztserie verbuchte, gingen danach über eine Million verloren.

Wenig Glück hatte aber auch ProSieben mit seinen Serien: "9-1-1" fiel auf 7,5 Prozent Marktanteil zurück, zwei Folgen von "Atlanta Medical" enttäuschten mit Werten von 6,1 und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit lag kabel eins zeitweise sogar vor ProSieben: Dort erreichte der Spielfilm "Déjà Vu - Wettlauf gegen die Zeit" gute 6,9 Prozent, ehe sich "Next" am späten Abend sogar auf stolze 9,6 Prozent steigerte. Bei RTL II lief's für die Dokusoaps dagegen nicht berauschend - am späten Abend gerieten die "Wunschkinder" mit 3,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter die Räder.

Teilen