"Auf fremden Sofas" liegt schon auf Höhe des RTL-Schnitts

Nach enttäuschendem Start hat sich das neue RTL-Format "Auf fremden Sofas" in den ersten beiden Tagen kontinuierlich gesteigert, inzwischen ist man schon auf Höhe des Senderschnitts angekommen. Für die "Freundinnen" sieht's weiter schlecht aus.



29.11.2018 - 09:50 Uhr von Timo Niemeier 29.11.2018 - 09:50 Uhr

Mit nur 9,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ist "Auf fremden Sofas" bei RTL gestartet. Einen Tag später lag der Wert schon bei 10,8 Prozent und auch am Mittwoch zeigte der Trend nach oben: 620.000 Zuschauer und damit so viele wie bislang noch nie sahen sich die neueste Folge an, 370.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil lag damit bei guten 12,0 Prozent. Der noch junge Aufwärtstrend ist weiter intakt, das Format wurde damit zum Start auch besser angenommen als der Vorgänger auf dem Sendeplatz um 15 Uhr - die Spielshow "Hol dir die Kohle".

Mit den "Superhändlern" hat RTL inzwischen zudem ein Format etabliert, das regelmäßig auf zweistellige Marktanteile kommt. Am Mittwoch sah es mit 11,2 Prozent zwar etwas schlechter aus als zuletzt, die Trödelshow konnte in den vergangenen Tagen und Wochen aber spürbar zulegen. Erst am Montag reichte es mit 900.000 Zuschauern füe einen neuen Reichweiten-Rekord, am Mittwoch sahen 740.000 Menschen zu. "Punkt 12" kam im Vorfeld übrigens auf 790.000 Zuschauer und 14,8 Prozent.

Keine guten Nachrichten gibt es für RTL derweil aus dem späten Nachmittag: Die neue Soap "Freundinnen" dümpelt weiter bei nur sehr schwachen Quoten umher. Mit lediglich 6,8 Prozent Marktanteil lag man auf dem Niveau der vorangegangenen 66 Folgen. Auch die Scripted Reality "Meine Geschichte - Mein Leben" enttäuschte davor mit 8,3 Prozent. Am Vorabend sah es dann wieder besser aus: "Alles was zählt" erzielte starke 15,9 Prozent Marktanteil, GZSZ" kam sogar auf mehr als 20 Prozent.



In Sat.1 holte "Alles oder Nichts" den zweiten Tag in Folge unter 3,0 Prozent, mit 2,4 Prozent sah es fast so schlecht aus wie noch nie für die Soap. Auch "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" enttäuschten mit 4,5 und 4,1 Prozent Marktanteil. Deutlich zufriedener sein kann Sat.1 da schon mit seinem Mittag und Nachmittag: Zwischen 11 und 17:30 Uhr lagen die Marktanteile durchgängig im zweistelligen Bereich, in der Spitze waren für "Klinik am Südring" sogar 12,5 Prozent drin - sehr gute Werte für Sat.1.

