RTL und ProSieben steigern sich, aber Sat.1 fällt zurück

Sowohl RTL als auch ProSieben haben ihre Marktanteile im November kräftig ausbauen können, ProSieben schaffte sogar erstmals seit einem Jahr einen zweistelligen Wert. Sat.1 leidet dagegen spürbar unter der großen Quoten-Not am Vorabend.



01.12.2018 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 01.12.2018 - 09:14 Uhr

Nach dem Tiefpunkt im WM-Monat Juni mit weniger als zehn Prozent Marktanteil hat sich RTL in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt aus dem Quoten-Tal der Tränen befreien können. Der November war für den Kölner Sender nun der stärkste Monat seit Februar - mit immerhin 12,0 Prozent Marktanteil ging es in der Zielgruppe im Vergleich zum Oktober um 0,8 Prozentpunkte nach oben. Zudem lag RTL nur leicht unter den Werten des Vorjahresmonats. RTL profitierte dabei von stabilen "Supertalent"-Quoten, aber auch von "Bauer sucht Frau", "Ninja Warrior" und dem "Wer wird Millionär?"-Promispecial. Daran änderte auch der Flop von "Sylvies Dessous Models" nichts.

Hinzu kommt, dass es mittlerweile auch tagsüber vermehrt besser läuft, sieht man mal von der anhaltenden Schwäche der Dailysoap "Freundinnen" ab. Neben den Dauerbrennern am Vorabend finden "Die Superhändler" am Nachmittag kontinuierlich mehr Zuschauer - im November schaffte das Format um 14:00 Uhr im Schnitt deutlich mehr als elf Prozent Marktanteil, zudem zeigte jüngst der Trend von "Auf fremden Sofas" kräftig nach oben. Neben RTL zählte aber auch ProSieben zu den großen Gewinnern im November: Mit einem Marktanteil von 10,5 Prozent war der Sender in der Zielgruppe so erfolgreich wie seit zwei Jahren nicht mehr. Zum ersten Mal in diesem Jahr gelang überhaupt der Sprung in die Zweistelligkeit.

Neben den unverändert starken Sitcoms, die auch "taff" beflügelten, konnte ProSieben "The Voice of Germany", "The Big Bang Theory" und "Young Sheldon" auf der Haben-Seite verbuchen. Auch die neue Musikshow "Win your Song" sowie das runderneuerte "Duell um die Welt" funktionierten auf Anhieb und halfen dem Sender, mäßige Quoten am Dienstag- oder Mittwochabend auszugleichen. Selbst von "Alle gegen Einen", der neuen Samstagabendshow mit Elton, gab es zu Monatsbeginn positive Signale: Nach durchwachsenem Start zog der Marktanteil zwischenzeitlich auf mehr als elf Prozent an. Vor allem die schwächelnden Serien-Abende am Dienstag und Mittwoch trübten ein wenig das Bild.

Sat.1 leidet unter schwachem Vorabend

Bei kabel eins konnte man den Marktanteil indes im Vergleich zum Vorjahr um einen halben Prozentpunkt auf 5,1 Prozent ausbauen und gleichzeitig den Rückstand auf RTL II verkürzen - beide Kanäle trennten im November noch 0,4 Prozentpunkte. kabel eins war damit unter den acht Vollprogrammen der größte Sieger des Monats. Dass die Freude in Unterföhring dennoch nicht ungetrübt ist, liegt an Sat.1: Auf gerade mal noch 7,9 Prozent Marktanteil kam der Sender im November in der Zielgruppe. Damit ist man wieder auf dem ernüchternden Niveau angekommen, auf dem man schon einmal zu Jahresbeginn unterwegs war. Besonders dramatisch: Vor einem Jahr lag Sat.1 noch fast einen Prozentpunkt höher.

Dabei hat man mit "The Voice" und "Hochzeit auf den ersten Blick" gerade sogar zwei große Erfolge im Programm hat - auch wenn insbesondere die Musikshow zuletzt am Sonntagabend etwas schwächelte. Die wahren Probleme liegen jedoch am Vorabend, wo die Not seit dem Start von "Alles oder nichts" noch größer geworden ist. Zuletzt schaffte die Soap oft nicht mal drei Prozent Marktanteil, auch "Endlich Feierabend" und "Genial daneben - Das Quiz" bewegen sich noch immer konstant unterhalb des Senderschnitts, sodass der Atem schon sehr lang sein muss, will man diesen Dreierpack noch zum Erfolg führen.

Hinzu kommt, dass inzwischen auch der Serien-Dauerbrenner "Criminal Minds" - ähnlich wie "Navy CIS - nicht mehr rund läuft und der Sender dienstags mit Filmen und der "Akte" kaum eine Chance gegen die starke "Höhle der Löwen" hatte, von der wiederum Vox profitierte. Doch auch der Konkurrent aus Köln, der im November gerade mal noch 0,8 Prozentpunkte hinter Sat.1 durchs Ziel kam, musste im November einen leichten Dämpfer hinnehmen. Die neue Serie "Milk & Honey" erwies sich nicht als Heilsbringer und mit dem Weihnachtskonzert von "Sing meinen Song" oder den Serien am Freitag lief's auch alles andere als rund.

ZDF muss Tief beim jungen Publikum hinnehmen

Blickt man auf die Zahlen beim Gesamtpublikum, dann reichte es für RTL als stärksten Privatsender auch im November wieder nur für den dritten Rang. Zwar steigerten sich die Kölner im Vergleich zum Oktober so stark wie kein anderer Sender - und doch waren unterm Strich nicht mehr als 8,5 Prozent zu holen. Ganz vorne landete einmal mehr das ZDF, das zwar 0,4 Prozentpunkte abgab, jedoch kurz vor Monatsende noch den Sprung auf 13 Prozent Marktanteil schaffte und somit zwei Prozentpunkte Vorsprung aufs Erste hatte, für das es gegenüber Oktober leichte Verluste gab.

Das Erste kam wie schon im Vormonat auf 10,6 Prozent Marktanteil und hat somit innerhalb eines Jahres 0,8 Prozentpunkte eingebüßt. Zurückzuführen ist das kräftige Minus vor allem auf so manche Baustellen im Tagesprogramm sowie am späten Abend. Formate wie "Live nach Neun", "Verrückt nach Meer" oder auch die neue Vorabendserie "In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern" sowie "Dingsda" tun sich schwer. Da konnten auch das gewohnt starke Quiz "Wer weiß denn sowas?" oder der stärkste "Polizeiruf 110" nichts ausrichten.

Während sich die Vormonatsverluste fürs Erste beim Gesamtpublikum letztlich in Grenzen hielten, ging es vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen stark nach unten. Ganze 0,7 Prozentpunkte beträgt das Minus, sodass unterm Strich ein Marktanteil von 5,9 Prozent stand. Weniger als sechs Prozent hatte der Sender zuletzt vor fast zwei Jahren hinnehmen müssen. Noch schlechter lief's hier für das ZDF, für das es im Vergleich zum November 2017 sogar um 0,8 Prozentpunkte bergab ging. Mit 5,0 Prozent Marktanteil waren die Mainzer beim jungen Publikum so schwach wie nie - hier dürfte sich nicht zuletzt das Fehlen der Champions League bemerkbar machen.

Die Monatsmarktanteile im Überblick

MA ab 3

+/-

Vormonat

+/-

Nov 17 MA 14-49 +/-

Vormonat +/-

Nov 17

Das Erste

10,5 -0,1

-0,8

5,9

-0,7

-0,4

ZDF

13,0

-0,4

-0,5

5,0

-0,6

-0,8 RTL

8,5

+0,5

-0,5 12,0

+0,8

-0,3 Sat.1

6,1

-0,3

-0,5

7,9

-0,4

-0,9 ProSieben

4,8

+0,2

+/-0

10,5

+0,7

+0,1 Vox

5,0

-0,1

-0,2

7,1

-0,4

-0,2 RTL II

3,1

-0,1

+/-0 5,5 -0,1

+0,2

kabel eins

3,7

+/-0

+0,4

5,1

+/-0

+0,5

Die Spalte +/- gibt die Veränderung im Vergleich zum Vormonat bzw. zum Vorjahresmonat an. Quelle: DWDL-Recherche

Die meistgesehenen Sendungen des Monats



Gesamtpublikum Zielgruppe 14-49 Das Erste Tatort: Treibjagd

Tatort: Treibjagd

ZDF Stralsund - Waffenbrüder

Aktenzeichen XY... gelöst!

RTL RTL Fußball: Deutschland - Russland

RTL Fußball: Deutschland - Russland

Sat.1 The Voice of Germany

The Voice of Germany

ProSieben The Voice of Germany

The Voice of Germany

Vox Die Höhle der Löwen

Die Höhle der Löwen

RTL II Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken

Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken

kabel eins Die purpurnen Flüsse

Die purpurnen Flüsse



Wie sich die kleineren Sender geschlagen im November geschlagen haben, lesen Sie am Montag in Teil 2 unserer Monatsmarktanteils-Analyse

