"Cobra 11" fällt zum ersten Mal unter die 2-Millionen-Marke

Die RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" hat in dieser Woche so wenige Zuschauer wie noch nie erreicht und lag zugleich deutlich hinter "The Voice". Am Nachmittag setzte jedoch der Neustart "Auf fremden Sofas" seine Rekordjagd ungebremst fort.



30.11.2018 - 08:55 Uhr von Alexander Krei 30.11.2018 - 08:55 Uhr

"Alarm für Cobra 11" entwickelt sich in diesen Wochen vermehrt zum Sorgenkind für RTL. Nachdem der Serien-Dauerbrenner erst kürzlich seinen bislang schwächsten Marktanteil in der Zielgruppe hinnehmen musste, lag die Gesamt-Reichweite nun erstmals bei weniger als zwei Millionen Zuschauern. Genau genommen waren am Donnerstag ab 20:15 Uhr im Schnitt nur 1,91 Millionen Zuschauer dabei, sodass der Marktanteil hier bei lediglich 6,2 Prozent lag.

In der Zielgruppe bewegte sich "Alarm für Cobra 11" nur leicht über dem jüngst aufgestellten Tiefstwert, lag mit 10,8 Prozent Marktanteil aber unter den Normalwerten des Senders. RTL landete damit sehr deutlich hinter "The Voice of Germany", das bei ProSieben auf 16,3 Prozent Marktanteil kam und sich bei den 14- bis 49-Jährigen nur der Vorabend-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" geschlagen geben musste. Insgesamt erreichte die Musikshow 2,59 Millionen Zuschauer.

Als keine allzu gute Idee erwies es sich für RTL zudem, im weiteren Verlauf des Abends auf Wiederholungen von "Alarm für Cobra 11" zu setzen. Die alten Folgen schafften zwischenzeitlich gerade mal 8,0 Prozent Marktanteil und lagen zeitweise noch hinter der Sat.1-Serie "Criminal Minds". Auch Vox landete vorübergehend vor dem großen Bruder: Dort erreichte "Der Hobbit - Die Schlacht der fünf Heere" im Schnitt 1,52 Millionen Zuschauer sowie 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Während "Cobra 11" also Sorgen machte, kommen für RTL vom Nachmittag erstaunlich gute Nachrichten. Die neue Dokusoap "Auf fremden Sofas" steigerte sich am Donnerstag um 15:00 Uhr auf richtig gute 14,3 Prozent Marktanteil - und konnte seit dem Start zu Wochenbeginn schon fast fünf Prozentpunkte hinzugewinnen. "Die Superhändler" erzielten im Vorfeld immerhin 11,2 Prozent. "Meine Geschichte - Mein Leben" und "Freundinnen" blieben danach aber wie gewohnt einstellig.

