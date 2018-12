Ehrlich Brothers hängen Balders Weihnachts-Frühstart ab

© Ehrlich Brothers

Sat.1 hat nicht davon profitiert, Weihnachten in den November zu verlegen: Die doch etwas arg früh gezeigte XXL-Weihnachtsausgabe von "Genial daneben" lief schwächer als im Vorjahr. Klarer Sieger wurde RTL mit den Ehrlich Brothers.



01.12.2018 - 09:09 Uhr von Uwe Mantel 01.12.2018 - 09:09 Uhr

Im vergangenen Jahr blies Sat.1 seine Panelshow "Genial daneben" kurz vor Weihnachten erstmals zu einer XXL-Ausgabe auf - und hatte damit Erfolg. Mit 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die "Weihnachtsshow" von "Genial daneben" damals ein voller Erfolg, die ähnlich gelagerte Oster-Ausgabe lief sogar noch besser. An diese Erfolge konnte man an diesem Freitagabend nun allerdings nicht mehr so ganz anknüpfen: Zwar lief die aus unbekannten Gründen in den November gerutschte Weihnachtsausgabe wieder deutlich besser als das zuletzt völlig gefloppte Schlagerspecial und lag auch über dem Senderschnitt, die Vorjahresquoten wurden aber deutlich unterboten.

So schalteten diesmal 1,76 Millionen Zuschauer ein, das war gut eine dreiviertel Million weniger als noch im vergangenen Jahr. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 6,6 statt 9,1 Prozent. Und auch in der klassischen Zielgruppe ging es deutlich nach unten, hier reichte es mit 720.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen Marktanteil von 9,0 Prozent. Die Weihnachtsshow war damit aber weiterhin deutlich erfolgreicher als die meisten normalen Ausgaben der letzten Wochen. Zuletzt lag dort der Marktanteil nur noch um die 7 Prozent, "Big Blöff" um 20:15 Uhr lief zuletzt sogar noch deutlich schwächer. Vom stärkeren Vorlauf profitierte auch die "Martina Hill Show", die mit 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ihre bislang zweitbeste Quote holte.

Der klare Sieg in der Zielgruppe ging am Freitag aber an RTL, wo man die neueste Bühnenshow der Ehrlich Brothers zeigte und damit wieder starke 16,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einfahren konnte. Auch hier schalteten allerdings ein paar Zuschauer weniger ein als noch beim letzten Bühnenprogramm im vergangenen Jahr. Diesmal waren 2,96 Millionen Zuschauer dabei, 2017 waren es 3,41 Millionen. Kuriosität am Rande übrigens: Während die Ehrlich Brothers mit ihrem Bühnenprogramm bei RTL zu sehen waren, waren sie auch bei Sat.1 bei "Genial daneben" zu Gast - und führten dort auch noch den gleichen Trick vor. Im Anschluss lief dann zudem noch das Bühnenprogramm "Freispruch" von "Hundeprofi" Martin Rütter und kam auf ordentliche 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,94 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Beim Gesamtpublikum blieb der Tagessieg am Freitag unterdessen wieder wie gewohnt in ZDF-Hand. "Der Kriminalist" zählte 4,47 Millionen Zuschauer, "SOKO Leipzig" im Anschluss 4,3 Millionen. Das reichte für Marktanteile von 15,3 und 15,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen taten sich die Krimis aber deutlich schwerer, hier waren nicht mehr als 6,2 bzw. 6,6 Prozent Marktanteil zu holen. Die "heute-show" hatte um 22:30 Uhr mit 4,18 Millionen Zuschauer nicht viel weniger Zuschauer als die Primetime-Krimis und wusste zudem auch bei den Jüngeren zu überzeugen: 17,7 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 13,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der jungen Altersgruppe belegte die "heute-show" Rang 3 der Tagescharts hinter den Ehrlich Brothers und "GZSZ".

