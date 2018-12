RTL II im Filmduell am Freitagabend weit vor ProSieben

© RTL II

Mit den Filmen "Die Mumie" und "Wanted" kratzte RTL II am Freitagabend fast an der 10-Prozent-Marke und war damit erheblich erfolgreicher als ProSieben. Dafür setzte es am späten Nachmittag zum Abschied einen Tiefstwert für "Leben.Lieben.Leipzig"



01.12.2018 - 09:40 Uhr von Uwe Mantel 01.12.2018 - 09:40 Uhr

RTL II kann auf einen sehr erfolgreichen Freitagabend zurückblicken. Der Film "Die Mumie" katapultierte den Sender um 20:15 Uhr auf den zweiten Platz hinter den Ehrlich Brothers. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei für RTL II-Verhältnisse hervorragenden 9,5 Prozent, insgesamt hatten 1,28 Millionen Zuschauer eingeschaltet. Im weiteren Verlauf des Abends setzte sich dieser Erfolg fort: Der Film "Wanted" kam im Anschluss sogar auf 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ab 0:42 Uhr holte "13 Sins" dann 9,6 Prozent.

ProSieben zog im Film-Duell damit klar den Kürzeren. Um 20:15 Uhr kam "Codename U.N.C.L.E." bereits nicht über sehr magere 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, 1,04 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Noch schlechter lief im Anschluss "Dom Hemingway" mit sogar nur 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 520.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt, beim Gesamtpublikum entsprach das sogar nur drei Prozent Marktanteil. Und auch nachts blieb ProSieben hinter RTL II, die Wiederholung von "Codename U.N.C.L.E." nach Mitternacht kam nicht über 7,2 Prozent Marktanteil hinaus.

Im Lauf des Abends fiel ProSieben auch hinter kabel eins zurück. Dort startete der Abend mit nur 3,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Navy CIS: L.A." zwar schlecht, dann zahlte sich ab 21:15 Uhr die Marathon-Programmierung von "Navy CIS" aber aus. Von zunächst 4,1 Prozent stieg der Marktanteil im Lauf des Abends sukzessive an, ab 23 Uhr lag er bereits bei 7 Prozent, kurz vor Mitternacht stieg er auf 9,3 Prozent an. Damit kann man bei kabel eins auch deutlich zufriedener sein als bei Vox: Zwei neue Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit" blieben ab 20:15 Uhr mit 4,6 und 4,7 Prozent Marktanteil ebenso deutlich unter dem Soll wie eine Wiederholung danach mit 4,9 Prozent. Nach 23 Uhr feierte "Chicago Justice" dann mit nur 3,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einen völlig verkorksten Einstand.

Nochmal zurück zu RTL II: So stark der Abend lief, so ernüchternd waren die Zahlen am Nachmittag, wo sich nach 15 Folgen "Leben.Lieben.Leipzig" bereits wieder - zumindest vorerst - verabschiedete. Nachdem sich die Quoten in den letzten Tagen gar nicht so schlecht entwickelt hatten, gab es zum Abschied nochmal einen Tiefstwert: Der Marktanteil in der Zielgruppe sackte auf 3,6 Prozent ab, insgesamt sahen nur 220.000 Zuschauer zu. Noch am Vortag war mit 6,5 Prozent der bisherige Bestwert aufgestellt worden - trotz des Makels zum Abschied konnte sich die Soap damit eigentlich durchaus für eine Fortsetzung empfehlen.

Marktanteils-Trend: Leben. Lieben. Leipzig



Teilen