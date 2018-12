RTL: Tiefstwerte für "Lego Master" und Daytime-Formate

© MG RTL D / Frank Hempel

Nach ohnehin schon durchwachsenen Quoten fiel die letzte Folge der RTL-Show "Lego Master" sogar noch in den einstelligen Bereich. Noch schlechter lief es tagsüber für "Unsere schönste gemeinsame Wohnung" und "Hauptsache süß".



10.12.2018 - 09:30 Uhr von Uwe Mantel 10.12.2018 - 09:30 Uhr

Während ProSieben am Sonntag mit seinem Disney Day durchweg tolle Quoten verzeichnen konnte, hatte RTL diesmal mit noch größeren Quotensorgen als sonst zu kämpfen. Das fing schon zur Mittagszeit an: Eine Wiederholung von "Bauer sucht Frau", das montags in der Primetime so hervorragende Quoten erzielte, kam nicht über 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Selbst das war aber ein Quotenniveau, von dem man bei den beiden noch recht neuen Nachmittags-Formaten im Anschluss nur träumen konnte.

"Unsere schöne gemeinsame Wohnung" fiel ab 13:38 Uhr auf miserable 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück. Damit wurde der bisherige Tiefstwert nochmal um über zwei Prozentpunkte unterboten. Gerade mal 560.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Noch schlechter erging es im Anschluss "Hauptsache süß", das sogar nur auf einen Marktanteil von 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kam. 550.000 Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt.

Auch "Explosiv Weekend" hatte danach mit 7,4 Prozent Marktanteil große Probleme, erst "Exclusiv Weekend" sorgte dann überhaupt mal wieder für zweistellige Marktanteile. Ab 17:44 Uhr reichte es für 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. "RTL aktuell" bildete mit 13,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und 3,33 Millionen Zuschauern insgesamt auch schon den Höhepunkt des Tages - denn danach ging's wieder bergab.

Ab 19:05 Uhr fiel "Lego Master" zum Ende der vierteiligen ersten Staffel nämlich auch noch in den einstelligen Marktanteils-Bereich zurück. Nachdem es in der Vorwoche schon nur noch für knapp mehr als 10 Prozent Marktanteil gereicht hatte, setzte es zum Abschied mit nur noch 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Järhigen einen neuen Tiefstwert. 1,62 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Angesichts der Entwicklung dürfte RTL wohl wenig Lust auf eine zweite Staffel verspüren.

Sat.1 hatte tagsüber zunächst mit kaum geringeren Problemen als RTL zu kämpfen. Morgens lag "Promis Privat" zwischenzeitlich bei weniger als 3 Prozent Marktanteil, die Wiederholung von "The Voice of Germany" versagte am Vormittag dann mit 4,3 Prozent Marktanteil ebenfalls, die Filme "Die Familie Stone" (3,6 Prozent) und "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)" (6,4 Prozent) wussten auch nicht zu überzeugen. Dafür konnte sich Sat.1 auf seine Kuppelsendung "Hochzeit auf den ersten Blick" verlassen, die auch in dieser Woche wieder mit sehr guten 13,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte. 1,83 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Probleme gab's tagsüber auch bei Vox: "Einfach Sally" lag bei nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Ewige Helden - Die Winterspiele" liefen zuvor mit 3,2 Prozent Marktanteil ebenfalls mies. Am Vorabend enttäuschte dann "Detlef und Panagiota spielen verrückt" mit nur 4,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenso wie "Beat the Box", das mit 6,1 Prozent Marktanteil aber immerhin etwas mehr in die Nähe des Senderschnitts kam.

