"Bauretter" kehren mit Quoten-Delle zu RTL II zurück

Die erste neue Ausgabe nach fast einem Jahr der RTL-II-"Bauretter" hat aus Quotensicht überhaupt nicht überzeugt, aber auch "Zuhause im Glück" enttäuschte im Vorfeld. Bei Vox drehte "Hot oder Schrott" vor allem am späten Abend so richtig auf.



06.02.2019 - 09:53 Uhr von Timo Niemeier 06.02.2019 - 09:53 Uhr

Vor fast einem Jahr hat RTL II die letzten neuen Folgen seiner "Bauretter" gezeigt, damals erzielte das Format zum Finale zwar ebenfalls sehr schlechte Quoten, die gesamte Staffel lief aber eigentlich recht rund. Vor allem der Auftakt war mit 8,6 Prozent sehr gefragt. Der Start in die aktuelle Staffel ging dagegen völlig in die Hose: Nur 670.000 Menschen sahen sich das Format ab 22:15 Uhr an, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 3,8 Prozent. Viel schlechter lief es für die Sendung bislang noch nie. "Die Bauretter" musste am Dienstag aber auch gegen die Schlussphase der DFB-Pokalpartie zwischen Dortmund und Bremen antreten.

Hinzu kommt, dass "Zuhause im Glück" kein guter Vorlauf war: Die Makeover-Show, die demnächst eingestellt wird, kam nur auf etwas mehr als eine Million Zuschauer. Auch damit waren nur 4,7 Prozent drin. RTL II blieb auch durch diese schwache Primetime bei nur 4,5 Prozent Tagesmarktanteil hängen, alle anderen sieben großen Sender waren erfolgreicher.

Mit 4,8 Prozent hatte aber auch kabel eins nicht viel zu feiern. Der Film "Schatten der Wahrheit" blieb bei 4,1 Prozent Marktanteil hängen, "Auf der Flucht" steigerte sich später immerhin noch auf 5,0 Prozent. Am Vorabend lief es vor allem für "Achtung Kontrolle!" sehr schlecht, hier wurden lediglich 2,9 Prozent gemessen. Die Eigenproduktionen im Vorfeld sowie die US-Serien lagen zuvor allesamt über dem Senderschnitt.

Vox setzte am Abend auf zwei alte "Hot oder Schrott"-Folgen. Schon die erste performte mit 1,20 Millionen Zuschauern und 6,9 Prozent sehr solide. Die zweite Folge kam danach auf 1,15 Millionen Zuschauer, aufgrund der späten Uhrzeit stieg der Marktanteil auf 9,1 Prozent an. In der Zielgruppe kletterte die Reichweite sogar leicht von 670.000 auf 680.000. "Detlef baut ein Haus" hielt sich danach bei guten 7,5 Prozent.

