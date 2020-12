Der kräftige Quotenanstieg vor einer Woche zum Staffel-Finale dürfte in Sat.1 die Hoffnung geweckt haben, dass "Hochzeit auf den ersten Blick" auch mit einer Rückblicks-Folge noch einmal auf ganzer Linie überzeugen würde. Tatsächlich musste die Kuppelshow am Mittwoch jedoch einen Rückschlag hinnehmen: Von den fast 2,3 Millionen Zuschauern, die zuletzt dabei waren, ging es in dieser Woche auf 1,62 Millionen nach unten. Gleichzeitig fiel auch der Marktanteil in der Zielgruppe wieder deutlich in den einstelligen Bereich - mehr als 8,6 Prozent waren nicht drin, über vier Prozentpunkte weniger als zuletzt.

Auch das Fazit der vergangenen Wochen fällt recht durchwachsen aus: Mit im Schnitt rund 9,6 Prozent kann man in Unterföhring zwar zufrieden sein, doch zur Wahrheit gehört auch, dass "Hochzeit auf den ersten Blick" im vorigen Jahr am Vorabend noch mehr als 13 Prozent schaffte - der Wechsel in die Primetime kostete zudem auch mit Blick aufs Gesamtpublikum etwa 300.000 Zuschauer. Dazu kommt, dass das Zusammenspiel mit der Reportage "Verrückt nach Liebe" überhaupt nicht funktionieren wollte: Diese hielt um 23 Uhr nur 650.000 Zuschauer vor dem Fernseher und sackte auf magere 4,2 Prozent Marktanteil ab.

Durchweg zweistellig war dagegen ProSieben unterwegs, das anstelle der "Show mit dem Sortieren" lieber noch einmal "Die besten Duelle um die Welt" mit Joko und Klaas zeigte. Mit Erfolg: 1,22 Millionen Zuschauer schalteten ein und in der Zielgruppe war der Sender mit durchschnittlich 11,2 Prozent Marktanteil zeitweilig sogar Marktführer. Auch die Wiederholung von "Weihnachten mit Joko und Klaas" funktionierte am späten Abend mit 11,5 Prozent gut. Insgesamt blieben bis tief in die Nacht hinein im Schnitt 440.000 Zuschauer dabei.

Erfolgreich verlief der Abend auch für Kabel Eins: 1,66 Millionen Zuschauer entschieden sich dort für "Die Geister, die ich rief", und sorgten für sehr gute 7,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das Film-Duell mit RTLzwei, das mit "Alice im Wunderland" gerade mal 4,1 Prozent schaffte, entschied Kabel Eins somit klar für sich. Zu später Stunde steigerte sich der Sender dank "Stirb langsam: Jetzt erst recht" sogar auf herausragende 11,9 Prozent und hielt noch 1,23 Millionen Zuschauer bei der Stange - das machte dann auch die Sorgen vom Vorabend vergessen, wo "Mein Lokal, Dein Lokal" und "Achtung Kontrolle" mit Werten von 3,5 und 3,8 Prozent schwächelten.