Abgesehen von seinen Soaps hat bei RTL am Mittwoch nur wenig funktioniert. Verlassen konnte sich der Kölner abseits von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und "Alles was zählt" nur auf seine aktuellen Sendungen. "Punkt 12" erreichte etwa 18,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "RTL aktuell" steigerte sich am Vorabend sogar auf 19,6 Prozent sowie insgesamt 4,26 Millionen Zuschauer. Und auch um 20:15 Uhr lief es für das viertelstündige "RTL aktuell Spezial" zur Corona-Krise mit 2,56 Millionen Zuschauern durchaus gut.

In der Zielgruppe belief sich der Marktanteil des Specials auf 14,1 Prozent, sodass RTL zunächst noch Marktführer war. Das änderte sich allerdings, als danach die Rankingshow "Die 25 unfassbarsten Entscheidungen aus Liebe" das Ruder übernahm. Mehr als ein Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe waren nicht drin. Insgesamt schalteten sogar fast eine Million Zuschauer ab - nur 1,66 Millionen blieben dran. Auch "Stern TV" hatte es später schwer und musste sich mit 1,36 Millionen zuschauern und 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen.

Doch auch für die private Konkurrenz gab es am Mittwochabend nur wenig zu holen: So erreichte ProSieben mit dem Spielfilm "Magic Mike XXL" zunächst nur 890.000 Zuschauer und 8,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Mike and Dave Need Wedding Dates" schließlich auf 5,0 Prozent absackte. Bei Sat.1 blieben wiederum "111 schräge Spritztouren" mit nur 6,9 Prozent blass. Später am Abend schaffte "So liebt Deutschland" gerade mal 4,6 Prozent. Und auch Vox konnte nichts reißen: Dort startete "Bones" mit 4,3 Prozent Marktanteil in den Abend, erst nach 22 Uhr sah es mit mehr als sechs Prozent besser aus.

Bei RTLzwei meldeten sich indes "Die Wollnys" mit guten Quoten zurück: Auf Marktanteile von 5,8 und 6,5 Prozent brachten es die beiden Folgen der Dokusoap. Um 21:12 Uhr waren 1,04 Millionen Zuschauer dabei. "Einfach hairlich" tat sich im Anschluss mit Werten von 4,9 und 3,2 Prozent aber schon schwerer - und nach Mitternacht sackte "Autopsie - Mysteriöse Todesfälle" sogar auf weniger als zwei Prozent in der Zielgruppe ab. Hier machte "Medical Detectives" seine Sache bei Vox mit 9,9 Prozent ungleich besser.