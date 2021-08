Auch der Herbst bleibt bei RTL nicht "Bachelor"-frei: Während Anfang des Jahres "Der Bachelor" zu sehen war und derzeit gerade die "Bachelorette" mittwochs ihre Rosen vergibt, hat der Sender für den Herbst nun die Rückkehr von "Bachelor in Paradise" in Aussicht gestellt. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt, lediglich von einer Ausstrahlung 2021 ist seitens RTL die Rede.

Diese Ankündigung kommt durchaus etwas überraschend: Die zweite Staffel im Herbst 2019 hatte überwiegend nur Marktanteile im einstelligen Bereich erzielen können, während die erste Staffel ein Jahr zuvor noch gut lief. Im vergangenen Jahr hatte das Format pausiert, was sich aber wohl auch durch die Corona-Auflagen erklären lässt.

"Bachelor in Paradise" ist eine Art Wiederverwertung der Kandidatinnen und Kandidaten aus früheren Staffeln von "Bachelor" und "Bachelorette". Sie daten nun untereinander, das Recht Rosen zu vergeben wechselt dabei wöchentlich zwischen den Männern und Frauen. Vom jeweils anderen Geschlecht kommen dann neue flirtwillige Kandidatinnen oder Kandidaten hinzu. Wer keine Rose erhält, muss das Format verlassen, sodass das Geschlechterverhältnis am Ende einer Folge wieder ausgeglichen ist.

Ein Wiedersehen geben wird es in der neuen Staffel mit Paul Jahnke. Er war 2012 Protagonist der zweiten "Bachelor"-Staffel, nahm 2018 dann an der ersten Staffel von "Bachelor in Paradise" als Kandidat teil und kehrte 2019 in der Rolle des "Barkeepers" zurück. Als solcher ist er auch diesmal wieder mit von der Partie. Er soll die Kandidatinnen und Kandidaten als solcher nicht nur mit Getränken, sondern auch mit Dating-Tipps versorgen.