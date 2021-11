Auf gerade einmal 6,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam der Privatsender RTL am Sonntag – er lag somit nur auf dem vierten Platz, gleichauf mit RTLzwei. Die Liste der Formate, die nicht gut funktionierten, ist entsprechend lang. An erster Stelle sind dabei die durchaus prominenten Namen zu nennen. Eine neue "Ehrlich Brothers"-Show etwa, die zur Primetime etwas mehr als drei Stunden Sendezeit füllte, aber nicht über 7,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam. 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten im Schnitt ein. Schlecht performte letztlich auch das um 23:30 Uhr gestartete "Bachelor in Paradise", das gerade einmal noch 4,1 Prozent Marktanteil zusammenbrachte. Die Reichweite des bis tief in die Nacht gesendeten Formats lag bei nur noch rund 280.000 Zuschauenden.

"Martin Rütter – Die Welpen kommen" lief mit zwei Folgen ab 17:30 Uhr und 19:05 Uhr, RTL weist die Quoten hierfür zusammen aus. Mit 8,9 Prozent gehörten diese Ausstrahlungen noch zu den erfolgreicheren des RTL-Tages. Speziell um die Mittagszeit erlebte RTL nämlich einen mächtigen Dämpfer. Das um 11:45 Uhr gestartete "wunderbar anders wohnen" sicherte sich mit einem Doppelpack nur vier und 4,4 Prozent bei den Umworbenen, drei danach gesendete Folgen von "Die Versicherungsdetektive" brauchten mächtig Anlauf. Immerhin legten sie aber kontinuierlich zu: Von 3,9 auf 6,8 und schließlich nachmittags auf zehn Prozent bei den Werberelevanten. 7,2 und 5,8 Prozent Marktanteil erreichten die mittlerweile vormittags laufenden Ausstrahlungen von "Ninja Warrior Germany Kids".

Bei Vox kam die neue "Grill den Henssler"-Staffel nur mit Problemen aus den Startlöchern. Die 20:15-Uhr-Folge erreichte am Sonntag nur 5,7 Prozent Marktanteil und somit genau so viel wie zuvor ein Grusel-Special von "Hot oder Schrott". 0,97 Millionen Menschen schauten ab 18:10 Uhr zu, die Kochsendung erreichte schließlich im Schnitt 1,20 Millionen Personen. Bergauf ging es für VOX dann erst nachts: Das um 23:42 Uhr gestartete "Prominent" landete bei 7,6 Prozent, die "Medical Detectives" bewegten sich sehr schnell im zweistelligen Bereich. Ab 2:20 Uhr holten sie etwa über 13 Prozent in der Zielgruppe.

Auch Kabel Eins hatte am Sonntagabend leichte Mühe: "Deutschlands größte Geheimnisse" erreichten zur besten Sendezeit nur 4,1 Prozent Marktanteil, immerhin baute "Abenteuer Leben am Sonntag" die Werte nach 22:20 Uhr auf recht gute 4,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe aus. Tagessieger im Gesamtmarkt wurde unterdessen Das Erste. Die 20-Uhr-"Tagesschau" sahen allein im Ersten im Schnitt 7,02 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der nachfolgende "Tatort" erreichte 6,42 Millionen Fans. 21,4 Prozent wurden in der Gruppe ab drei Jahren gemessen, 18 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Weitere rund 0,46 Millionen entschieden sich für die Wiederholung des Krimis, die um 21:45 Uhr beim Spartensender One startete.