am 30.12.2021 - 08:57 Uhr

Die Folgen drei und vier der Serie "Sisi", die schon seit gut zwei Wochen beim Streamingdienst RTL+ zum Ansehen bereit steht, zeigte RTL am Mittwochabend im linearen Programm. Dort wiederholte das Format die guten Ergebnisse vom Dienstag. Mit nun 2,43 und 2,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde ein ziemlich ähnliches Ergebnis wie einen Tag zuvor ermittelt, als die Reichweiten bei 2,41 und 2,53 Millionen lagen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen ergab sich ein ähnliches Bild: Mit 13 und 13,4 Prozent Marktanteil lag "Sisi" auf dem Niveau des Vortags. Linear laufen die Folgen fünf und sechs nun am Donnerstagabend. Am Mittwoch folgte auf "Sisi" bei RTL eine weitere "RTL Direkt"-Ausgabe, die in der Zielgruppe auf 10,3 Prozent kam, "stern TV" sicherte sich danach recht passable 11,2 Prozent, das ab Mitternacht gesendete "Nachtjournal" kam auf 11,3 Prozent.

Sat.1 musste zunächst in Fahrt kommen – die ab 20:15 Uhr gezeigten Clips in "111 abgefahrene Verkehrskracher" kamen auf passable 7,3 Prozent. Nach 22 Uhr steigerte sich aber "111 chaotische Kollegen" deutlich und überraschte mit 10,3 Prozent ein Stück weit. Eine weitere "111"-Folge zu "verrückten Festen" legte ab kurz vor Mitternacht dann sogar auf 10,6 Prozent zu.

Filmausstrahlungen dominierten derweil das Programm von ProSieben, VOX, Kabel Eins und RTLzwei. Mit dem vierstündigen Blockbuster "Der Herr der Ringe" sammelte ProSieben 7,1 Prozent der Werberelevanten ein, das stachelige Kindermädchen "Mrs. Doubtfire" kam bei Kabel Eins auf durchschnittlich 4,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe und lag somit nur knapp hinter dem VOX-Film "White House Down", der 4,9 Prozent erreichte. Nicht mithalten konnte hier RTLzwei, das ab 20:15 Uhr mit "Der seltsame Fall des Benjamin Button" nicht über magere 2,7 Prozent hinaus kam. Beim Sender hatte ab 17:45 Uhr schon "Moulin Rouge" große Probleme. Am Vorabend kam dieser Streifen auf schlechte 1,8 Prozent.