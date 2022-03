Vier Folgen der einst von Jerry Bruckheimer produzierten US-Krimiserie "Without a Trace – Spurlos verschwunden" sendete Super RTL am Mittwochabend in seiner Primetime. Doch insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen erwies sich die Krimiserie abermals als schlechte Wahl. So holte eine ab 21:10 Uhr ausgestrahlte Wiederholung gerade einmal 0,1 Prozent Marktanteil in dieser Altersklasse, nachdem eine vorherige Episode schon nur auf 0,3 Prozent gekommen war. Nach 22 Uhr sicherten sich die zwei weiteren Folgen je 0,5 Prozent. Etwas besser sah es im Gesamtmarkt aus. Zwischen 0,25 und 0,28 Millionen Menschen sahen die inzwischen eingestellte US-Serie, was zu Werten zwischen 0,8 und 1,8 Prozent Marktanteil führte.

Deutlich gefragter, bei Jung und Alt, waren zwei "Wilsberg"-Wiederholungen bei ZDFneo. Der Spartensender kam damit auf 2,9 und 4,4 Prozent Marktanteil bei allen Zusehenden. 0,85 und 0,93 Millionen schauten zu. Die Werte liegen nicht zuletzt wegen des ab 20:15 Uhr im Zweiten gezeigten "Friesland"-Krimis unterhalb der Ergebnisse, die ZDFneo sonst mittwochs einfährt. Bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die beiden "Wilsberg"-Wiederholungen diesmal auf 2,0 und 1,8 Prozent.

Sehr mau war die Ausbeute auch für sixx, das den Abend mit einer Doppelfolge von "The Bold Type" startete, damit aber gerade einmal 120.000 und 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte. In der Zielgruppe musste man sich mit schwachen 0,5 und 0,7 Prozent zufrieden geben. Deutlich stärker war DMAX mit seinem Goldrausch in Alaska unterwegs. Die ab 20:15 Uhr gesendeten "Schatzsucher" gelangten bei den Umworbenen auf sehr starke 3,4 Prozent Zielgruppen-Marktanteil (gesamt 0,49 Millionen).

Eine Stunde später stieg die Reichweite beim "Goldrausch in Australien" gar auf 0,54 Millionen. In der klassischen Zielgruppe verbuchte DMAX 3,1 Prozent. Auf 1,6 und 2,1 Prozent bei den Umworbenen kamen derweil zwei Re-Runs von "Two and a Half Men" im Primetime-Programm von ProSieben Maxx.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV