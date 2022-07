am 26.07.2022 - 17:58 Uhr

Bei RTL hat man in den letzten Monaten bekanntlich tief im eigenen Archiv gekramt und ist dabei nicht nur auf ein paar ganz alte Klassiker wie "Die 100.000 Mark Show" oder "Der Preis ist heiß" gestoßen, sondern auch auf jüngere Formate, die man vor einigen Jahren nicht mehr fortgesetzt hat. Dazu zählen auch "Die Puppenstars", eine Castingshow für Puppenspieler.

Für diese Neuauflage hat RTL nun die Besetzung der Jury bekannt gegeben. Demnach sind wie in den ersten beiden Staffeln der Puppenspieler Martin Reinl sowie der Comedian und Parodiekünstler Max Giermann wieder mit dabei, zudem wird auch die Figur "Kakerlak", gespielt von Carsten Haffke, über die Auftritte urteilen. Anders als in den ersten beiden Staffeln nicht mehr mit an Bord sein wird hingegen Gaby Köster.

Einen genauen Sendetermin für die "Puppenstars" hat RTL noch nicht kommuniziert, voraussichtlich sollen die drei geplanten Shows aber einen Teil der Lücke schließen, die das Fehlen des "Supertalents" am Samstagabend im RTL-Programm reißt. RTL spricht von drei abgeschlossenen Folgen, am deren Ende Publikum und Jury gemeinsam entscheiden, wer das Preisgeld in Höhe von 20.000 Euro gewinnt. Produziert wird das Format von Bildergarten.