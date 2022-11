Lidl führt mit WM-Spot das Werberanking am Samstag an

In zwei Wochen beginnt die Fußball-WM in Katar - doch hört man sich um, hält sich das WM-Fieber bislang bei vielen noch in Grenzen. Der Discounter Lidl setzt aber darauf, dass das näher rückende Turnier aller Kritik und Boykott-Aufrufe zum Trotz seine übliche Zugkraft entfalten wird und legt ab Montag unter anderem Fan-Trikots und -Shirts in die Läden. Dieses Angebot wurde am Samstag bereits mit 153 Spots beworben, die der AdScanner-Auswertung zufolge eine Brutto-Reichweite von fast 110 XRP erreichten und damit das Reichweiten-Ranking anführten.

Daneben sind mit dem Wettanbieter Tipico oder Krombacher Pils natürlich auch an diesem Samstag wieder Unternehmen und Marken weit vorne in den Werbe-Charts, die vor allem das Umfeld der Fußball-Bundesliga für ihre Werbe-Kommunikation nutzen.

© AdScanner

Den reichweitenstärksten Tag des Jahres für seine Kampagne hatte am Samstag zudem die Baumarkt-Kette Bauhaus, deren Spots 156 Mal im Programm der deutschen Sender auftauchten und die eine von AdScanner gemessene Brutto-Reichweite von rund 61 XRP erzielten. Bauhaus belegte dabei alle größeren Sender mit Ausnahme des ZDF und entschied sich bei den Kleineren wenig überraschend vor allem für jene, mit einem hohen Männer-Anteil beim Publikum. So liefen die meisten Spots bei DMAX gefolgt von Welt. Trotzdem wurden auch frauenaffine Sender wie TLC oder Sixx belegt.

© AdScanner