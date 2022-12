Frankreich-Sieg sammelt Stück für Stück Fans ein

Nachdem sich die Deutsche Telekom durch einen Deal mit ARD und ZDF die Rechte an sämtlichen Spielen der Weltmeisterschaft sicherte, kann der Anbieter in diesen Tagen auch einige Partien exklusiv zeigen – darunter auch jenes Achtelfinale, das England am Sonntagabend bestritt. Es war weder im Ersten noch im ZDF zu sehen. Dafür übertrug das ZDF am Sonntagnachmittag ab 16 Uhr knapp zwei Stunden lang Frankreichs Sieg gegen Polen.

Und auch wenn die Partie spätestens kurz nach der Mitte der zweiten Halbzeit entschieden war, sammelte sie Stück für Stück mehr Fans ein. Die höchste Reichweite wurde also, wie schon bei vielen Spielen zuvor, kurz vor Ende des Matches eingefahren. Auch im ersten Spielabschnitt stieg die Reichweiten-Kurve kontinuierlich und deutlich an.

