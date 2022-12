Am Montag kann man beim Blick auf die Reichweiten-Entwicklung der Fußball-Übertragungen in den AdScanner-Haushalten ziemlich gut beobachten, wie stark die Quote vom Verlauf einer Partie abhängt. Da ist zum Einen die Nachmittags-Partie zwischen Japan und Kroatien, in der Außenseiter Japan kurz vor der Pause in Führung ging, ehe Kroatien kurz nach der Pause ausglich - und bei der die Entscheidung dann erst im Elfmeterschießen fiel.

Dieser bis zum Schluss spannende Verlauf sorgte dafür, dass die Reichweite praktisch kontinuierlich anstieg und mit absoluten Spitzen-Werten bei den entscheidenden Elfmetern endete. Die Zahl der zugeschalteten Vodafone-Endgeräte in den für AdScanner ausgewerteten über eine Million Haushalten hatte sich im Vergleich zum Anpfiff der Partie zu diesem Zeitpunkt nahezu verdreifacht. Die bei den TV-Quoten üblicherweise ausgewiesene Durchschnitts-Reichweite über die gesamte Laufzeit ist hier also mit besonderer Vorsicht zu betrachten, zum Ende hin fieberten erheblich mehr Fußball-Fans mit.

© AdScanner

Ganz anders sah es dann beim Primetime-Spiel aus: Nach 13 Minuten lag Brasilien bereits mit zwei Toren vorn, nach 36 Minuten führten die Brasilianer mit 4:0 - und auch wenn Südkorea dann noch ein Ehrentreffer gelang, war die Sache damit bereits sehr frühzeitig klar. Nachdem die Partie in den ersten 15 Minuten - als sie noch parallel zur "Tagesschau" lief - noch viele Fans einsammelte, war um kurz nach 20:15 Uhr dann auch bereits das volle Potential ausgeschöpft. Zur zweiten Hälfte kamen angesichts der klaren Verhältnisse schon einige nicht mehr zurück.

© AdScanner

Ungeachtet aller Boykott-Diskussionen erreicht die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland ein Millionenpublikum - auch wenn es offenbar spürbar weniger Fans sind als bei den vergangenen Turnieren. Interessant ist allerdings nicht nur die Frage, wie viele Menschen die einzelnen Spiele gesehen haben, sondern auch, wie sich die Zuschauerzahlen im Laufe der Übertragungen entwickelten. Basierend auf der sekundengenauen Messung von rund einer Million Vodafone-Haushalten zeigen die AdScanner-Kurven, wann die Fans einschalteten - aber auch, wann sie abschalteten. Die Daten, die die Anzahl der eingeschalteten Giga TV-Boxen in den gemessenen Vodafone-Haushalten widerspiegeln, geben also nicht zuletzt Aufschluss darüber, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer bei ungewöhnlichen Spielverläufen reagierten.