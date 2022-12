am 12.12.2022 - 11:43 Uhr

Mit einer Coronainzidenz von 211 (Vorwoche: 195) ist Deutschland in die neue Woche gestartet. Eine wirkliche Winterwelle lässt sich somit weiterhin nicht erkennen. Das Bundesgesundheitsministerium hat indes vor einigen Wochen eine große Werbekampagne gestartet, die Menschen in Deutschland daran erinnern soll, ihren persönlichen Corona-Schutz aufrecht zu halten. Im Fokus der Kampagne sind Menschen, die erzählen, warum sie sich (weiterhin) vor Corona schützen. Ein Protagonist erzählt etwa, er habe seinen Bruder an Corona verloren. Ein anderer schütze sich, "weil Long-Covid mit Worten nicht zu beschreiben sei" – und ein anderer erzählt, wie die Pandemie seinen Musikertraum fast zerstört hätte.

