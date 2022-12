Neues Jahr, neuer Job? Darauf spekuliert offensichtlich StepStone: Das Job-Portal hat am 2. Weihnachtstag eine sehr massive Werbekampagne im Fernsehen gefahren und war mit seinen Spots so oft vertreten wie kein anderes Produkt. Ganze 419 Mal liefen die Werbespots - der Zweitplatzierte H&M kam auf rund 100 Spots weniger. Das Springer-Portal nutzte dabei am häufigsten die Umfelder bei Comedy Central und Welt, warb aber auch bei RTLzwei recht häufig.

Tatsächlich entfielen die meisten Reichweiten-Punkte von StepStone auf die Werbeschaltungen im Umfeld von RTLzwei, dahinter folgten ProSieben, Sat.1 und Vox. Insgesamt brachte es die Jobbörse am 2. Weihnachtstag auf eine Reichweite von 94,61 XRP, was für den vierten Rang in den AdScanner-Charts reichte. Ganz vorne rangierte Aldi mit einem XRP von 146,17 - knapp vor Parship und dem Seat Formentor.

© AdScanner

© AdScanner

Seat war unterdessen am 1. Weihnachtstag klarer Spitzenreiter, was die TV-Reichweite angeht. Obwohl der Autobauer nur 115 Spots schaltete, schnellte die Reichweite auf 169,09 nach oben. Die ProSiebenSat.1-Flirtplattform Parship kam zwar auf ähnlich starke 151,48 XRP, benötigte dafür jedoch doppelt so viele Ausstrahlungen. Eine hohe Reichweite gab's am Tag nach Heiligabend übrigens auch für die Sky-Spots, die die 100er-Marke ebenfalls knackten.